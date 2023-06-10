حملة نتفليكس على تبادل كلمات السر تقفز بالسهم

ارتفع سهم شركة نتفليكس الأمريكية لتقديم الخدمات الترفيهية بنسبة 2,3% إلى 418,9 دولار في بورصة نيويورك أمس الجمعة بعدما رحب محللون بحملتها المشددة الأخيرة على تبادل كلمات السر.

وجاء رد فعل وول ستريت الإيجابي بعدما رفع محلل بمجموعة بيفوتال للأبحاث السعر المستهدف لسهم نتفليكس من 425 إلى 535 دولاراً، مستشهداً بالعديد من العوامل بما في ذلك الحملة المشددة على تبادل كلمات السر.

وتؤيد شركة أنتينا لتقديم البيانات، وهي شركة تراقب نمو عدد المشتركين، هذا الاتجاه الصعودي. ووفقا للشركة، شهدت منصة التدفق أكبر أربعة أيام لها من حيث عدد المشتركين خلال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية، وذلك منذ الإعلان عن نوايا نتفليكس بشن حملة مشددة على تبادل كلمة السر.

وتمثل هذه القفزة في عدد المشتركين، إثباتا واضحا لصحة توقعات المحليين مثل أولئك المحللين في بيفوتال، بأن شن حملة مشددة على تبادل كلمة السر سيعود بمردود كبير على نتفليكس.

وكشفت بيانات أنتينا أنه في يومي 26 و27 أيار/ مايو الماضي، شهدت نتفليكس اشتراك حوالي 100 ألف مستخدم جديد في اليوم في الولايات المتحدة وحدها.

وتعزز الإحصاءات بشكل أكبر الاعتقاد بأن هذه الخطوة ستقود النمو وتعزز موقف نتفليكس في السوق.