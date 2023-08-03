حملة لسحب دواء من الاسواق يحتوي على سموم في العراق

بدأت سلطات الصحة في العراق استدعاء دواء لعلاج نزلات البرد، هندي الصنع، تبيّن لـ”بلومبرغ نيوز” أنه يحتوي تركيزات كيماوية سامة، وفقاً لمسؤول في إقليم كردستان.

قال كوشر يونس، رئيس التسجيل في وكالة الرقابة الطبية في كردستان، إن عملية سحب على مستوى البلاد بدأت يوم الأربعاء، بعد حملة سحب بدأت في المنطقة التابعة له في 30 يوليو الماضي. وقدّم نسخة من وثيقة أصدرتها وزارة الصحة في الحكومة المركزية تأمر الصيدليات في جميع أنحاء البلاد بسحب المنتج. قال يونس إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض ناتجة عن تناول الدواء.

وخلافاً لبيان سابق من وزارة الصحة العراقية؛ أوضح يونس أن المنتج حصل على موافقة باستيراده وبيعه في جميع أنحاء البلاد بعد الحصول على موافقة من كردستان. ولم يردّ متحدث باسم وزارة الصحة فوراً على استفسارات بشأن هذا الأمر.

عينات من 6 دول

وتم شراء عينة من عقار “كولد أوت” في بغداد في مارس الماضي، وتحتوي على مستويات غير آمنة من “الإيثيلين غليكول”، وهو مذيب صناعي سام. كانت العينة واحدة من 33 عينة اشترتها “بلومبرغ” من ست دول مختلفة، واختبرتها “فاليشر” (Valisher LLC)، وهي شركة أميركية مستقلة لإجراء الاختبارات. أرسلت “بلومبرغ” نسخة من نتائج الاختبارات إلى السلطات العراقية والهندية في 8 يوليو الماضي.

تعد هذه المرة الخامسة خلال عام التي يكشف فيها اختبارٌ أن أدوية من شركة هندية مصدّرة تحتوي على مستويات مفرطة من “الإيثيلين غليكول”. وتعد هذه المادة الكيماوية مسؤولة عن وفيات جماعية للأطفال الذين تناولوا شراب السعال الهندي الصنع العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان.

يشير ملصق عينة “كولد أوت” التي خضعت للاختبار من قبل شركة “فاليشر” إلى أن الشركة المصنّعة هي “فورتس” (الهند). قالت الشركة إن شركة من الباطن صنّعت المنتج المُشار إليه، كما أن جهات الرقابة على الأدوية في الهند تحقق في الأمر.

قال يونس إن عدة شحنات من “كولد أوت” تم استيرادها إلى العراق في السنوات الأخيرة، كان آخرها في يناير 2023. وقد جرى استدعاؤها جميعاً. ولفت إلى أن وكالة الرقابة الطبية في كردستان اختبرت كل شحنة قبل بيعها، لكنَّ بعض الشحنات لم تُختبر من أجل البحث عن مواد سامة، مثل “الإيثيلين غليكول” لأن تلك الاختبارات لم تُعتبر ضمن الاشتراطات.