حملة رمضانية في دبي لجمع 50 مليون درهم

أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي حملتها الرمضانية تحت شعار “خيرك .. عطاؤك لغيرك ”، وتستهدف جمع 50 مليون درهم وتنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية رئيسية تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الفضيل .

وقال خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماما بالغا لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم.

وأضاف : “ أن المشاريع الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين وتتضمن مشروع المير الرمضاني “.

ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل على بث برنامج إذاعي بشكل يومي تحت مسمى “الناس للناس” على إذاعة دبي أف أم كبرنامج يسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون وتخصص كل حلقة لعرض حالات مختارة بعناية بعد التأكد من وضعها ومصداقية احتياجها للمساعدة من قبل كادر العمل بالمؤسسة.