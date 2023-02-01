حملة ترشيد الطاقة السعودية: 30 ثانية كافية لتسخين محرك السيارة

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) في السعودية أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك وتكون جاهزة للانطلاق.

وقالت الحملة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن البعض يعتقدون أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتاً على المركبات الحديثة، حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضاً عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وأوصت حملة (لتبقى) بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبداً عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة، ويزيد الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.