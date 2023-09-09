بدأت من الإمارات.. حملات إغاثة وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

انطلقت عدة حملات إغاثة لضحايا زلزال المغرب، الذي ضرب شمال شرقي مدينة مراكش في وقت سابق مساء الجمعة.

وخلف الزلزال مئات الضحايا، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الساعة 11ظهر السبت بالتوقيت المحلي، 10 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفاع عدد القتلى إلى 820، فضلا عن 672 إصابة بينها 205 حالات حرجة.

العالم يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

وتوالت ردود الفعل العربية والعالمية بعد زلزال المغرب، حيث أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال، قائلا: “قلوبنا مع أهلنا، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعاً”.

كما تقدم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال العنيف.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد.

زلزال المغرب

وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها.

وقال الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر”.

أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 9, 2023

كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خالص التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال.، وقال عبر إكس: “نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان”.

وأعربت مصر عن بالغ تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر، وتضامنها الكامل مع المغرب، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم.

وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، برقية عزاء إلى العاهل المغربي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

عالميا، ومن نيودلهي حيث يجتمع قادة مجموعة العشرين، نشر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه في إكس، معربا عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال، مضيفا: “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب، تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

ووجه المستشار الألماني أولاف شولتز السبت التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال، وقال عبر إكس: “الأنباء الصادرة من المغرب مروعة، في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع الضحايا وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.

وعبرت باريس عن تضامنها مع المغرب وشعبه، فيما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لمساعدة البلد العربي بعد الزلزال.

كما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الشعب المغربي، واصفا إياه بـ”الصديق”، وقال: “روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده”.

وقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت تعازيه لعائلات ضحايا مأساة الزلزال.

زلزال المغرب

حملات إغاثة بعد زلزال المغرب

وصباح السبت، بدأت حملات الإغاثة من الإمارات لرفع آثار كارثة زلزال المغرب، حيث وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات عاجلة إلى المتضررين، وتقديم مختلف أشكال الدعم.

من جهته وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق ومد يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق.

كما وجه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق.

Author محمد علي