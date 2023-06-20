طرحت شركة التعاونية للتأمين السعودية، حديثاً، باقة تأمينية جديدة توفر الحماية لمساكن المواطنين السعوديين والمقيمين أثناء سفرهم خارج المملكة العربية السعودية.

وتتضمن الباقة الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية، تغطية للمسكن تضاف إلى برنامج تأمين السفر الدولي الذي تصدره التعاونية، وتهدف إلى التعويض عن الأضرار التي تتعرض لها محتويات المسكن بحد أقصى 25 ألف ريال (6665 دولار) أثناء سفر المؤمّن له للخارج.

اقتراب الإجازة الصيفية

قال الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين العام بالتعاونية سلطان الخمشي إن الباقة الجديدة لتأمين السفر التي أطلقتها التعاونية بمناسبة قرب الإجازة الصيفية تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتركيز الاهتمام بالعملاء وفهم احتياجاتهم، ومن ثم تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي تلك الاحتياجات.

وأضاف الخمشي أن وثيقة تأمين السفر متاحة للمسافرين من المملكة إلى جميع دول العالم، ومن بينها مجموعة دول الشنغن التي تضم 26 دولة أوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن باقة تأمين محتويات مساكن المسافرين داخل المملكة يتم تقديمها لأول مرة في المملكة، وتعد واحدة من الابتكارات الجديدة للتعاونية، كبرى شركات التأمين السعودية.

ويعوض تأمين السفر عن الأضرار التي يتعرض لها حامل الوثيقة أثناء السفر والناتجة عن إلغاء الرحلة، واختصار مدة الرحلة، وفوات موعد المغادرة، وحالات الحوادث الشخصية والنفقات الطبية الطارئة بتغطية تصل إلى 3 ملايين ريال (نحو 800 ألف دولار)، وكذلك تأخر وصول الأمتعة، وفقدان الممتلكات الشخصية والمسؤولية تجاه الغير.

وتم تصميم برنامج تأمين السفر الدولي؛ سواء لمدة قصيرة لتغطية الرحلات التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر أو لمدة سنة، لتغطية الرحلات إلى لجميع دول العالم أو دول شنغن.

وكانت أرباح شركة التعاونية للتأمين ارتفعت إلى 391 مليون ريال بنهاية العام 2022 بنسبة 47 بالمئة مقارنة بأرباح 266.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2021، وبلغت أرباح الربع الرابع 68.9 مليون ريال.