حماية قانونية للوجه والصوت والجسد لمواجهة التزييف بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة الدنماركية عن تعديلات على قوانين حقوق النشر الحالية والتي توفر نموذجا محتملا وسابقة قضائية لأوروبا ودول العالم. ولا تُصنّف الدنمارك الوجوه على أنها “حقوق طبع ونشر” بالمعنى التقليدي، ولكنها تتخذ خطوة تشريعية رائدة لمنح الأفراد سيطرة قانونية أقوى على مظهرهم، بما في ذلك وجوههم وأصواتهم وأجسادهم، لا سيما في سياق المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق في الفيديو والصور وغيرهما. وتنوي الدنمارك تعديل قانون حقوق الطبع والنشر الوطني ليُعامل وجه الشخص وصوته وجسده كملكية قانونية له، على غرار حماية الكتاب أو الأغنية بحقوق الطبع والنشر. يُعد هذا تحولًا كبيرًا، حيث لا تُعتبر معظم الدول حاليًا مظهر الشخص أو صوته ملكية فكرية بهذه الطريقة، بل تعتمد غالبًا على قوانين الخصوصية أو منع التشهير.

مكافحة التزييف العميق

الدافع الرئيسي لهذا التشريع هو الارتفاع السريع في التزييف العميق الواقعي المُولّد بالذكاء الاصطناعي. يهدف القانون المقترح إلى تمكين الأفراد من المطالبة بإزالة المحتوى غير المُصرّح به المُولّد بالذكاء الاصطناعي والذي يستخدم صورهم أو أصواتهم دون موافقتهم. كما يشمل التقليد الرقمي الواقعي لأداء الفنان. الحق في طلب الإزالة وطلب التعويض: في حال إقراره، سيمنح القانون الأفراد الحق في مطالبة المنصات الإلكترونية بإزالة هذا المحتوى. كما يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى تعويض المتضررين.

استثناءات

الكاريكاتير والمحاكاة الساخرة: يتضمن القانون المقترح استثناءات واضحة للسخرية والتقليد الناقد، شريطة أن تُصنّف هذه المواد صراحةً على أنها مُولّدة اصطناعيًا.

تأثير أوسع: تعتزم الدنمارك استخدام رئاستها القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي (2025-2026) للدعوة إلى معايير مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما قد يُشكّل سابقةً للوائح دولية أوسع نطاقًا بشأن الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

الوضع: يحظى الاقتراح بدعم واسع من مختلف الأحزاب في الدنمارك، وهو حاليًا في مرحلة التشاور العام. ومن المتوقع تقديمه للنظر البرلماني في خريف عام 2025.

تعمل الدنمارك على منح الأفراد حقًا قانونيًا أقوى وأكثر استباقية للتحكم في كيفية استخدام صورتهم الشخصية، وخاصةً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.