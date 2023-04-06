حمامات ذكية برسوم رمزية في الكويت

وافقت وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، على ترخيص الحمامات الذكية ضمن حدود المواقف السطحية لشركة إدارة المرافق العمومية، وفق الضوابط واللوائح والنظم المتبعة.

ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بالتكليف، عبدالرحمن الخميس، في خطاب وجهه إلى البلدية بشأن طلب شركة إدارة المرافق العمومية استخراج ترخيص حمامات ذكية ضمن حدود مواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية، بأنه فيما يخص مواقف السيارات المتعددة الأدوار، فيتعذّر على إدارة عقارات أملاك الدولة إبداء الرأي بشأن طلب الشركة، وذلك لعدم وجود غطاء تعاقدي مع الشركة، أما مواقف السيارت السطحية، فلا يوجد مانع من ترخيصها.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافـق العمومية، م. صالح العثمان، قد وجّه خطاباً إلى رئيس المجلس البلدي، بشأن ترخيص حمامات ذكية ضمن حدود مواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية.

وقال العثمان إنه تماشياً مـع توجهات الدولة، وحرصـاً مـن الشـركة على المساهمة في تنفيذ تطلعاتكم في دعم جهود الدولة ومساندتها في تنظيم المنطقة لتحقيق رؤية الكويت المستقبلية، وسعياً مـن الشركة لتطوير الخدمات المقدمة من قبلها للجمهور الكريم ومرتادي مواقف السيارات المتعددة والسطحية، التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها وصيانتها من قبل وزارة المالية إدارة أملاك الدولة، فإن الشركة تتقدم لكم برغبتها في الموافقة على الترخيص لتوفير خدمة حمامات ذكية ذات خدمة ذاتية، وبرسـوم رمزية في مواقف السيارات المتعددة والسطحية أينما وجدت، لخدمة مرتادي المواقف، على أن يتم تشييدها وتجهيزهـا وصيانتها الدورية ونظافتهـا بناء على الأسس والمعايير الدولية الحديثة.