كشفت وزارة العدل في السعودية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات منصة “تراضي”؛ بلغ أكثر من 221 ألف مستفيد، إضافة إلى عقد أكثر من 146 ألف جلسة صلح، وذلك خلال الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1444 هـ.

وتتيح منصة “تراضي” حل النزاعات عن بُعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، كما تُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المصطلح عليها والمدونة بالوثيقة.

ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة بالدخول على المنصة، واختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، ورسالة تحدد موعد لقاء الصلح (عن بُعد) للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف، والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح.