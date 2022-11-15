حلول ذكية لتسريع اجراءات السفر بمطار دبي، وإتاحة الخدمة للمسافرين الدوليين العام القادم

أبرمت طيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية شراكة استراتيجية تعتمد على استخدام البيانات البيومترية لتحسين اجراءات حركة المسافرين الدوليين وضمان تجربة أسرع وأكفأ للمسافرين (الترانزيت)، وأولئك الذين يصلون إلى دبي كوجهتهم النهائية عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي وذلك بحلول العام المقبل 2023.
بالأرقام
- شهد العام الجاري وصول أكثر من 8 ملايين سائح إلى دبي.
- البيانات البيو مترية تتعرف على سمات الوجه وتربطها مع جواز السفر للتحقق الفوري من هوية الشخص.
- تتوفر الخدمة في الوقت الراهن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- ستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ للمسافرين الدوليين العام المقبل 2023.
قاعدة البيانات البيومترية
- قاعدة محوسبة ومؤمنة تشمل بيانات خاصة لكل شخص.
- تضمن إجراء فحوصات للوجه وبصمات الأصابع للتعرف على الهوية استناداً إلى السمات البيولوجية.
- تتضمن مسح قزحية العين وملامح الوجه وبصمات الأصابع كما أنها من أكثر الوسائل موثوقية.
- سيتم استخدام التقنيات البيومترية وقاعدة بيانات المقاييس الحيوية المحفوظة مسبقاً لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتعرف على المسافرين في نقاط متعددة في المطار، من المرور عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي والصالات والصعود إلى الطائرات، بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
سبل الاستفادة من الخدمة
- تقديم الموافقة الرسمية ببضع نقرات من خلال تطبيق طيران الإمارات، أو في أكشاك طيران الإمارات للخدمة الذاتية، أو شخصياً على كاونترات طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر من خلال تسجيل بياناتهم الحيوية.
- يستفيد المسافر في كل رحلة طيران من تجربة سريعة بدون تلامس في نقاط متعددة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.
- تم تجهيز كل من الكاونترات والصالات وبوابات الصعود إلى الطائرة باستخدام ابتكارات المقاييس الحيوية التي توفر الوقت والجهد.