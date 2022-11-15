حلول ذكية لتسريع اجراءات السفر بمطار دبي، وإتاحة الخدمة للمسافرين الدوليين العام القادم

إقامة دبي توقع اتفاقية تعاون مع طيران الامارات و تنص الاتفاقية على تحسين إجراءات مرور المسافرين في مطار دبي الدولي عن طريق استخدام تقنيات التعرف على السمات الحيوية بصمة الوجة و استخدام قاعدة البيانات البيومترية للتعرف على هوية المسافرين. pic.twitter.com/LukxCjPSKY