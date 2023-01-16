ستعرض “أوبفيوس تكنولوجيز” خلال معرض “إنترسك” 2023 الذي ينطلق غد ويتواصل طوال ثلاثة أيام، أحدث حلولها التقنية منصة برمجيات (OODA) الذكية لواجهة مشغل غرفة التحكم، وكذلك إصدارها الجديد من منصة (OODA) عبر الحاسوب اللوحي لتقديم إمكانية تشغيل مركز القيادة المتنقل وإتاحة كل شيء في متناول اليد (المعدات والموارد والإنذارات والبيانات) أثناء التواجد بالقرب من الوقائع أو الحادث لإدارته آنيًا. سيعرض خبراء الأمن بالشركة أيضًا عرضًا حيًا ومحاكاة لكيف يمكن لمجموعة برمجيات منصة (OODA) الشاملة التعامل مع مجموعة متنوعة من المواقف والسيناريوهات التي تتطلب التكامل والتصور والأتمتة والتواصل والتحكم، مع توفير أدوات غامرة وبديهية للمحترفين تساعدهم على توفير الوقت في أداء مهامهم.

ومع تنامي التكاملات بين الأسواق العالمية على خلفية تقدّم الاتصال الرقمي وتفضيلات المستخدمين المتطورة، فإن التركيز الآن يتحول نحو التحديات الصاعدة التي تواجه الأمن والاستدامة والضمانات القائمة على التقنية اللازمة لحماية مقدمي الخدمات .

من المنتظر للمعرض الدولي السنوي للأمن وخدمات الطوارئ والسلامة والشرطة والأمن السيبراني إنترسك 2023 ، أن يسلط الضوء في هذا العام على الحاجة إلى استكشاف الإستراتيجيات وتوفير التقنيات لمجابهة التحديات التي تواجهها فرق الأمن والمحترفين الذين يقودون عملية الابتكار عبر الحدود، وذلك ضمن جهود المعرض لمشاركة ما لديه فضلًا عن توحيد قطاع الأمن العالمي وتسريع المحادثات حول الحاجة إلى تطوير نهج مبتكر للأمن الدولي ووضع أطر عامة للسياسات ذات الصلة.

ويمكن الإشارة إلى سوق الأمن في المنطقة في السنوات الخمس الماضية بأنه السوق الذي شهد توجيه استثمارات ضخمة في المعدات. ويكمن التحدي الجديد في إنشاء بيانات قابلة للتنفيذ ثم التنفيذ وفقًا لها، لإحداث الفارق عندما يحتاج أصحاب المصلحة المعنيون بالأمن إلى اتخاذ قرار في غضون دقائق في حالات الأزمات. ويبحث المتخصصون في مجال الأمن عن تجارب مستخدم بديهية وإدارة تلقائية لتدفقات الأعمال، فضلًا عن التنسيق والاتصال آنيًا لتكون كل الحلول في متناول اليد بغرض المتابعة، ثم التوجيه، واتخاذ القرار والتصرف وفق أحدث جيل من التقنيات – تقنيات الإلمام الشامل ثلاثي الأبعاد بالحالات المختلفة.

جاء في تعليق نوفل الوالي ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “أوبفيوس تكنولوجيز”: “نحن متحمسون للغاية لتقديم ما لدينا من حلول تقنية في معرض “إنترسك” هذا العام، في ظل مشاركتنا بالتعاون مع شركائنا، بمن في ذلك شركتا “مايلستون سيستمز” و “زد.إم.آر” . ونتطلع إلى إبراز أحدث ابتكاراتنا؛ منصة برمجيات (OODA) التي تقدم وظيفة مركز القيادة والتحكم المتنقّل. ستضيف هذه الابتكارات الجديدة المزيد من القيمة إلى القطاع، مما يوفّر حلولًا تقنية سلسة لبناء مدن أكثر أمانًا.

يمكنك زيارة شركة “أوبفيوس تكنولوجيز” في جناح “مايلستون سيستمز” في صالة سعيد 1 – (H19) أو في جناح “زد.إم.آر” (ZMR) في الصالة (S1-D19) .