حلول جديدة تقدم تسعيرًا فوريًا ودقيقًا للسيارات الكهربائية والمستعملة من أوتوداتا

أعلنت شركة أوتوداتا الشرق الأوسط عن تقديمها حلولاً جديدة أكثر ذكاءً وشفافية ودقة لقطاع التأمين على السيارات في دولة الإمارات ليساعد في مواجهة الارتفاع المستمر في الأقساط، وعدم شفافية التسعير، وغياب البيانات الدقيقة – خصوصاً فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية والمستوردة بشكل فردي. ويشير بيان أصدرته الشركة إلى أنها أطلقت حزمة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تهدف إلى تحسين دقة التسعير، وتعزيز تقييم المخاطر، والحد من الاحتيال، وزيادة الربحية في سوق السيارات المستعملة ومنظومة التأمين. تعتمد هذه الحزمة على مزيج من الدقة والشفافية والخبرة الإقليمية العميقة، وتسد ثغرات كبيرة في السوق ناتجة عن تفاوت نماذج الاكتتاب وجودة البيانات، في وقت تشهد فيه السوق ارتفاعًا كبيرًا في نسب التحمل وصعوبة في الوصول إلى تغطية تأمينية مناسبة.

تشمل الحزمة الجديدة كلًّا من محرك التقييم بالذكاء الاصطناعي، معامل المخاطر، مركز المطالبات، وديل ريفز — وهي منظومة معلومات متكاملة مصممة خصيصًا لتمكين شركات التأمين، ومعارض السيارات، والمنصات الرقمية من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة في جميع أنحاء الخليج. وقال سيباستيان فوكس، المدير العام لشركة أوتوداتا الشرق الأوسط: “لا يمكن اتخاذ قرارات قوية بناءً على معلومات جزئية – ولكن هذا هو الواقع الذي تعمل به نسبة كبيرة من القطاع حتى اليوم. على مر السنوات، لاحظنا كيف يؤثر غياب الدقة في البيانات على الخسائر والفعالية والمخاطر في مجالات التأمين والتجارة والتقييم. هذه الحزمة تمثل خلاصة سنوات من دراسة السوق وتطوير المنتجات، وقد تم بناؤها خصيصاً لتخدم أسواق الخليج. إنها تمنح شركاءنا السرعة والدقة والوضوح اللازمين للريادة في سوق سريعة التحول، وترفع معايير الشفافية في المنظومة ككل.”

يقدم محرك التقييم تسعيراً دقيقاً وفورياً للسيارات المستعملة، استناداً إلى أكثر من 100 مليون نقطة بيانات من معاملات حية وتاريخية، ليعكس سلوك السوق الفعلي. يتم تحديث البيانات كل أسبوعين، ويستخدمه وكلاء السيارات والأسواق الرقمية وشركات التأمين لتسعير المركبات بثقة واتساق.

معامل المخاطر

يغيّر نماذج الاكتتاب التقليدية عبر تحليل أكثر من 50 سمة للمركبة، تشمل مواصفات الأمان ونسب القوة إلى الوزن وبيانات الاستهلاك الحقيقية. يساهم هذا النموذج بشكل خاص في سد فجوات التسعير للمركبات الكهربائية والمستوردة، ويقلل من خسائر الاكتتاب الناتجة عن تجاهل المسافات المقطوعة، مما يساعد شركات التأمين على تحسين تسعيرها وتقليل المخاطر وتقديم أقساط عادلة مبنية على البيانات. يمكّن “مركز المطالبات” شركات التأمين من تبادل البيانات اللحظية حول المركبات المتضررة كلياً عبر تكامل آمن مع أنظمة مثل بوابة مركبات الإمارات وقاعدة بيانات الحوادث المرورية في دبي. يعزز هذا النظام من مكافحة الاحتيال، ويسرّع من معالجة المطالبات، ويضمن الامتثال التنظيمي الكامل، مما يوفر رؤية أعمق لحركة المركبات المتضررة ويساهم في تحسين أداء المحافظ التأمينية. يتيح “ديل ريفز” لوكلاء السيارات تحقيق هوامش ربح أعلى، وتحسين دقة التقييمات عند المقايضة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن المخزون. يتضمن أدوات تسعير ديناميكية، ومزادات داخلية، وتوزيع تلقائي على الأسواق الرقمية، مما يؤدي إلى تسريع حركة المبيعات وتقليل تكاليف التخزين. ويمكن للوكلاء من الحجم المتوسط تحقيق أرباح سنوية إضافية تفوق 1.5 مليون درهم باستخدام هذه المنصة. منذ عام 2006، و

تتكامل معطيات أوتوداتا الشرق الأوسط بفضل شراكات مع جاتو JATO وكارفاكس CARFAX وقادت الابتكار في مجالات فك تشفير VIN، ومكافحة الاحتيال، ونماذج الذكاء الاصطناعي، ونظم التأمين المتقدمة. ومن خلال إطلاق هذه الحزمة الجديدة من أدوات الذكاء، تعزز الشركة رسالتها في بناء منظومة سيارات شفافة ومتصلة وقائمة على البيانات في المنطقة.