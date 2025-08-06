حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من شركات ناشئة في دبي

استضافت شركة “إنلايتند مايندز للاستثمارات” (EMI) في دبي، ملتقىً للاستثمار وتمحور حول التكنولوجيا والعقارات. وجمع الحدث الدوري من الشركة باسم برايفيت انفستر كوفي Private Investors Coffee، مستثمرين ورجال أعمال ومطورين ورواد الابتكار التكنولوجي. وجرى استكشاف الفرص العقارية المربحة وحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة، لاستكشاف فرص الاستثمارات المستقبلية. وشهدت الفعالية الإعلان عن شراكة بارزة بين “إنلايتند مايندز للاستثمارات” و”بي إن دبليو للتطوير العقاري BNW ” في تحالف لإطلاق مشاريع إعادة تطوير متميزة، تشمل دبي وتتوسيع نطاق أنشطته إلى جميع أنحاء المنطقة. كما سُلِّط المؤتمر الضوء على ابتكارات الذكاء الاصطناعي، حيث قدّم برنامج AIXL8 Accelerator التابع لـ EMI خمس شركات ناشئة رائدة. تتصدر هذه الشركات رسم ملامح مستقبل الأعمال وأسلوب الحياة، حيث تُقدّم كلٌّ منها حلاً فريدًا ومؤثرًا للسوق. عرضت ألسيليريت Alcelerate منصتها لتسريع المبيعات البينية بين الشركات B2B و القائمة على الذكاء الاصطناعي، واعدةً بإحداث ثورة في استراتيجيات المبيعات. فيما أظهرت شركة أوبيريتور إي آي Opperator AI قدراتها في تحويل تجربة العملاء من خلال الأتمتة الذكية، وتبسيط التفاعلات، وتعزيز رضا العملاء. كما كشفت تينزو Tenzo عن مشروعها الطموح في بناء أطر حوسبة وحوكمة الذكاء الاصطناعي السيادية، مُلبّيةً الاحتياجات الأساسية في أمن البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وللقوى العاملة المستقبلية، قدّمت جاردن إن آي Garden.ai مُدرّبين مُخصّصين في مجال الذكاء الاصطناعي وحلولاً لتخطيط المهارات، مُصمّمة لتمكين الأفراد من المهارات المطلوبة والمرتبطة بالقطاعات التي يعملون بها. كما قدّمت إيدج سي آر إم Edge CRM الجيل التالي من نظام إدارة علاقات العملاء الذكي لأتمتة الأعمال، واستعرضت أدواتٍ مُتقدّمة لإدارة علاقات العملاء وتحسين العمليات. إلى جانب العقارات والذكاء الاصطناعي، أكدت إنلايتند مايندز للاستثمارات رؤيتها الشاملة بإعلان هام في قطاع الإعلام بإطلاق بيردكاست ميديا Birdcast Media ، وهو مركز جديد للمحتوى والبث، ويهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والمستثمرين من خلال توفير تغطية إعلامية عالية الوضوح، وهو عنصر أساسي للنمو في ظلّ المنافسة الشديدة اليوم. وعززت BNW Developers هذا الحدث بعرض نماذج إعادة تطوير مبتكرة مصممة خصيصًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد استثمار قوي ومرونة في سوق ديناميكية. وعبّر تيمور كودراتوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنلايتند مايندز للاستثمارات” (EMI) ، عن جوهر هذا التجمع قائلاً: “هذا الحدث ليس مجرد فرصة للتواصل، بل هو نقطة التقاء بين الاستقرار التقليدي وإمكانات النمو الهائلة. من خلال مواءمة العقارات والذكاء الاصطناعي، نوفر لشركائنا فرص استثمارية واعدة للمستقبل.”

واختُتم ملتقى المستثمرين الخاصين بسلسلة من المشاورات رفيعة المستوى وعقد صفقات مكثفة، بهدف تحقيق الريادة في الاستثمارات الذكية عبر منظومات متنوعة قائمة على الابتكار، بما في ذلك العقارات والتكنولوجيا والخدمات الحكومية. تواصل شركة Enlightened Minds Investments، ويذكر أن شركة إنلايتند مايندز للاستثمارات” (EMI) وهي منصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعكف على تسريع نموها من خلال شراكات استراتيجية وابتكارات في مجال المشاريع، معززةً بذلك مكانتها كلاعب محوري في التطور الاقتصادي.