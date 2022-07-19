حلول الثورة الصناعية 4.0 لنوكيا في التحول الرقمي لقطاع الاعمال في المملكة العربية السعودية

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الخدمات العامة في البلاد بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية والترفيه والسياحة. ويأتي في هذا الإطار التحول الرقمي للمملكة الذي تدعمه أنظمة الاتصالات ذات المستوى العالمي بالإضافة إلى القطاعات الذكية عالية التقنية.

قال عبد الكريم الثويني، المدير العام لشركة نوكيا قطاع الاعمال في المملكة العربية السعودية ان ” نوكيا شاركت في بناء بنية تحتية رقمية متينة لمجموعة واسعة من قطاع الاعمال في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من خلال توفير أحدث حلول تكنولوجيا الاتصالات , وإن المملكة العربية السعودية هي أكبر أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، ونحن ملتزمون بتوفير الحلول الرائدة في القطاع”.

التحول الرقمي للمؤسسات مع حلول شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من المعروف أن تفشي وباء كوفيد 19 أدى إلى تسريع التحول الرقمي للقطاعات وسرّع من اعتماد تقنيات جديدة في عصر الصناعة 4.0. في المملكة العربية السعودية.

تستفيد الشركات من حلول شبكة نوكيا الميدانية لتعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات استثنائية للعملاء. بالإضافة إلى شبكتها اللاسلكية الخاصة مع شبكة LTE و شبكة الجيل الخامس 5G ، تتصدر Nokia مجموعة البرامج الشاملة في البنية التحتية الرقمية وتنظيم الشبكات والأتمتة ،والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات الأعمال و والحلول الإلكترونية (IP) والبصرية فضلاً عن تقنيات الألياف.

وأشار الثويني: “نتعاون مع العديد من الشركات من مختلف القطاعات، مثل النفط والغاز والمرافق والخدمات اللوجستية والمدن الذكية والحكومات، لمساعدتها على الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات لأتمتة عملياتها ولدفع الكفاءة. ومن خلال خبرتنا المثبتة في أحدث التقنيات، تساعد نوكيا الشركات على التحول رقميًا لتنمية أعمالها وفتح فرص جديدة في السوق “.

كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية (MCIT) لتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للمملكة وتطوير قدرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة الشركات على التحول رقميًا بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الجيل الخامس في خدمة المؤسسات

تم تصميم تقنية الجيل الخامس بشكل أساسي لتمكين تحول الأعمال التجارية بالإضافة إلى توفير اتصال أسرع للمستهلكين. في المملكة العربية السعودية ، ساعدت حافظة تقنية الجيل الخامس الشاملة من نوكيا جميع مزودي الخدمة الثلاثة على تقديم أداء شبكي فائق السرعة ومنخفض المهلة و بخدمات الجيل الخامس المتسقة في جميع أنحاء البلاد ، كما أنها قادرة على دعم الشركات السعودية للوصول إلى حالة متقدمة من الإنتاجية والكفاءة.

و أضاف الثويني: “يكشف تقرير استعداد الأعمال للجيل الخامس أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات هائلة للاستفادة من الجيل الخامس لدفع العقد القادم من الابتكار. ووفقًا للتقرير ، تتصدر المملكة العربية السعودية في تبني تقنية الجيل الخامس، حيث تم تصنيف 13٪ من المؤسسات في المملكة على أنها ناضجة في ما يتعلق بشبكة الجيل الخامس “.

يعد النظام البيئي الرقمي الناضج عاملًا أساس للتحول الرقمي السلس. على مدى العقدين الماضيين ، برزت نوكيا كشريك تقني حقيقي للسعودية حيث تلعب دورًا محوريًا في تنمية الملف الرقمي للمملكة لتحقيق رؤية 2030.

فريق عمل متخصص ذو خبرة عالمية

تتمتع نوكيا بحضور واسع في المملكة العربية السعودية حيث مقرها الرئيسي في الرياض بالإضافة إلى مكاتبها الفرعية، في جدة وخميس مشيط والمدينة المنورة وأبها والخبر. تشمل نوكيا والكيان التابع لها أكثر من 1500 موظف ولديها فريق متخصص من الخبراء العالميين لدعم الشركات في المملكة للاستفادة من التقنيات المتقدمة في عصر الصناعة 4.0.

دخلت نوكيا في شراكة مع عملاء من المؤسسات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات حول العالم باستخدام حلول الصناعة 4.0 لأتمتة عملياتهم لتحقيق كفاءات أكبر وتحسين السلامة في مكان العمل وخفض تكلفة التشغيل. تشمل هذه القطاعات الموانئ والمناجم وشركات صيانة الطائرات والمرافق والبلديات والحكومات ، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

في المملكة العربية السعودية ، تدعم نوكيا مجموعة واسعة من القطاعات مع التركيز بشكل خاص على ما يلي لمساعدتها في تسريع التحول الرقمي:

قطاعات النفط والغاز

المرافق الخدماتية

القطاعات الحكومية

المدن الذكية

النقل (موانئ ، مطارات ، الخ …)

قطاع التعليم

كما وتتعاون نوكيا مع المؤسسات الرئيسية الكبيرة في القطاعات المذكورة أعلاه في المملكة، وتواصل العمل على توسيع أعمالها في هذه القطاعات. تقوم الشركة بذلك من خلال الشراكة مع مزودي خدمة الاتصالات، والعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتأكيد على النظام البيئي للشركاء لتمكين الشركاء من الحصول على المعرفة والحلول والتدريب.