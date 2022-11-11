حلم غير مشروع.. لماذا سخر العالم من تصريحات إيتو عن نهائي المونديال؟

احتل صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مكانا على صفحات وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته حول نهائي كأس العالم 2022.

صامويل إيتو نجم برشلونة السابق قال في حديث لشبكة “أفريك فوت” إنه يتوقع وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم.

وأضاف إيتو: “كل المنتخبات الإفريقية ستعبر إلى دور الستة عشر في المونديال، بل وأتوقع احتلال الصدارة للكاميرون والسنغال والمغرب، بينما ستصعد تونس وغانا في مقعد الوصافة”. إيتو فاجأ الجميع بتوقعه لطرفي المباراة النهائية، حيث قال إن الكاميرون ستلعب ضد المغرب في أول نهائي إفريقي للمونديال. لم يكتف إيتو بهذا القدر من التوقعات، بل كشف عن طريق كل منتخب من طرفي النهائي، مضيفا: “ستبلغ المغرب النهائي بعد تخطي إسبانيا والبرتغال وفرنسا بداية من دور الستة عشر وحتى النهائي”. وأتم إيتو: “ستعبر غانا بلجيكا في ربع النهائي ثم السنغال في نصف النهائي لتفوز على المغرب وتتوج باللقب، لدينا خبرات كبيرة في كأس العالم، ويمكننا الآن التتويج”.

سخرية واسعة

• قوبلت تصريحات إيتو بسخرية واسعة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، للعديد من الأسباب أهمها عدم وصول أي منتخب إفريقي من قبل إلى نصف النهائي.

• المنتخبات الإفريقية لم تعرف ما هو أبعد من الدور الثاني في المونديال سوى 3 مرات فقط، ودعت خلالها البطولة من ربع النهائي.

• الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2022، وغانا عام 2010، انتهت رحلتهم في المونديال بدور الثمانية.

• من أسباب عدم قبول تصريحات إيتو هو المستوى المتواضع للمنتخب الكاميروني في الفترة الأخيرة، حيث خسر منذ أشهر بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعبه وبين جماهيره، بعد الخروج في نصف النهائي أمام منتخب مصر بركلات الترجيح.

• ويعتبر جمهور الكرة القدم في إفريقيا المنتخب الكاميروني من أضعاف المنتخبات الخمسة التي تمثل القارة السمراء في المونديال، بسبب تراجع مستواه ونتائجه في السنوات الأخيرة، وخاصة في آخر نسخة لكأس الأمم الإفريقية.