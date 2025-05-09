حلم المنزل الذكي يتجسد مع منتجات جديدة

تتصدر منتجات شركة دريمي Dreame تكنولوجي للمنزل الذكي، مؤشرات الأداء في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، وتتوسع عمليات الشركة التي أدخلت الذكاء الاصطناعي لمنتجاتها مع إعلانها رسميًا عن دخولها سوق الشرق الأوسط وأفريقيا الشهر الماضي بافتتاح أول متجر رئيسي إقليمي لها في دبي هيلز مول، بالتزامن مع إطلاق مجموعتها الاستراتيجية من منتجات المنازل الذكية، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة من حلول المعيشة الذكية والفعّالة والمتكاملة.

تحدث محرر أريبيان بزنس مع يوهانس مولر مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في دريمي تكنولوجي، عن سبب قيام الشركة باختيار دبي لافتتاح أول متجر لها في الشرق الأوسط وخططها المستقبلية ومراكز دعم العملاء.

ويلفت مولر بالقول:” دبي أكثر من مجرد مركز تجاري، بل هي مركز عالمي لابتكار المدن الذكية. إن التزامها بالتحول الرقمي، إلى جانب سكانها الذين يتقبلون التكنولوجيا، يجعلها الخيار الأمثل لمركز دريمي الرائد في المنطقة. لا يتوافق هذا السوق مع رؤيتنا لحياة أكثر ذكاءً فحسب، بل يمنحنا أيضًا منصة انطلاق لتوسيع نطاق الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتضمن خارطة طريقنا إنشاء 150 نقطة بيع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة في صميم هذا التوسع. وفي إطار التزامنا بالتواجد طويل الأمد والتميز في الخدمة، نعمل أيضًا على بناء شبكة إقليمية قوية لدعم العملاء. ويشمل ذلك إنشاء مراكز خدمة ما بعد البيع مخصصة، وفرق فنية محلية، ومراكز دعم متعددة اللغات لضمان تجربة سلسة لما بعد البيع في جميع الأسواق.

ما هي رؤيتكم للمنازل الذكية، وكيف ترون الكابلات الهيكلية في أنظمة المنازل الذكية؟

مولر: لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوقًا ناشئة لتقنيات المنازل الذكية، مما يُمثل فرصةً واعدةً لوضع معايير جديدة. ينجذب المستهلكون هنا بشكل متزايد إلى المنتجات المتطورة تقنيًا، والتي تجمع بين الأداء العملي والقيمة الطموحة. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بأنظمة المنازل الذكية المتكاملة بالكامل، مثل التحكم المركزي في الإضاءة وتكييف الهواء وأجهزة التنظيف. في حين أن التكامل الذكي يُعدّ توجهًا عالميًا، إلا أن معدلات تبنيه متفاوتة – حيث تتصدر مناطق مثل أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا حاليًا الاستخدام المرتفع للمساعد الذكي مثل أليكسا وجوجل هوم. تتصور دريم المنزل الذكي المستقبلي كنظام بيئي متكامل تمامًا – حيث لا تعمل الأجهزة فحسب، بل تتواصل بذكاء مع بعضها البعض لتحسين الراحة والكفاءة والاستدامة. بالنسبة لنا، تتمحور الحياة الذكية حول الأتمتة البديهية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، والتحكم السلس للمستخدم.

كيف تتعاملون مع دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة المنازل الذكية، وإلى أي مستويات؟

مولر :في دريمي، يُعد الذكاء الاصطناعي جوهر استراتيجيتنا لابتكار المنتجات، وليس مجرد ميزة. أجهزتنا المنزلية الذكية، مثل المكانس الكهربائية الروبوتية، مُجهزة بنظام ملاحة مُعتمد على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف العوائق في الوقت الفعلي، واستراتيجيات تنظيف تكيفية تستوعب سلوك المستخدم وتصميم المنزل.

يواصل فريق البحث والتطوير لدينا، الذي يُشكل أكثر من 60% من القوى العاملة في دريمي ، توسيع آفاق تكامل الذكاء الاصطناعي. لقد طورنا خوارزميات خاصة تُحسّن استهلاك الطاقة، وأنماط التنظيف، والتعرف على الأشياء. وبالنظر إلى المستقبل، يتمثل هدفنا في الذكاء الاصطناعي المُتكامل: أنظمة تفهم الأوامر الصوتية باللهجات المحلية، وتتنبأ بتفضيلات المستخدم، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة المنزل الذكي الأوسع مثل Matter وAlexa وGoogle Home.

يُتيح هذا المستوى من الذكاء لمنتجات دريمي ليس فقط التنظيف بفعالية أكبر، بل أيضًا أن تُصبح مُساهمًا استباقيًا وسريع الاستجابة في منزل أكثر ذكاءً واتصالًا. مكنسة دريم الكهربائية مزودة بتقنية ذكاء اصطناعي متقدمة، قادرة على التعرف بدقة على أكثر من ٢٠٠ نوع من العوائق وتجنبها، مثل الكابلات والأحذية ومخلفات الحيوانات الأليفة، إلخ، لمنع التشابك وتحسين كفاءة التنظيف. يتجاوز معدل التعرف على الكابلات والأحذية ٩٩٪، وقد تم تحسين قدرتها على التعرف على براز الحيوانات الأليفة خصيصًا، بدقة رائدة في هذا المجال. وبفضل تقنية التعرف الذكي على البقع، تُعدِّل دريم استراتيجيات التنظيف بناءً على أنواع البقع المختلفة (مثل بقع صلصة الصويا الجافة، وبقع الكولا الرطبة، إلخ). تتم معالجة البقع الجافة والرطبة والجزيئات الكبيرة (مثل طعام القطط والكلاب، ورمل القطط) بفعالية لضمان تنظيف شامل. (بيانات من مختبر دريم)، و يتجنب الذكاء الاصطناعي الحيوانات الأليفة بذكاء لمنع أي تدخل أو ضرر أثناء التنظيف. كما يلتقط تلقائيًا لحظات الحيوانات الأليفة، ويُنشئ صور GIF ممتعة لتسجيل اللحظات الخاصة لأصدقائك ذوي الفراء.

و اجتازت مكنسة دريم الكهربائية اختبار أمان الشبكة ونالت شهادة EU RED DA ، وهي أعلى شهادة للخصوصية والأمان في صناعة المكانس الكهربائية، تضمن حماية خصوصية المستخدمين. تُخزَّن جميع بيانات التعرف محليًا، وتُشفَّر للإرسال، ولا تُحمَّل بيانات المستخدم إلى السحابة، مما يضمن حماية خصوصية صارمة. (شهادة Rhein Safety Privacy Certification). و بفضل 8 مليارات مجموعة بيانات تدريبية (بما في ذلك بيئات منزلية حقيقية)، يُحسِّن Dreame AI باستمرار قدرات التعرف، مما يُحسِّن الدقة ويدعم تخطيطًا أكثر ذكاءً لمسار التنظيف. ، بحسب بيانات من مختبردريمي . و تُقدِّم مكنسة Dreame AI الكهربائية تنظيفًا فعالًا ودقيقًا وآمنًا بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي القوية، واستراتيجيات تنظيف البقع الاحترافية، وحماية الخصوصية الصارمة (شهادة EU RED DA)، وجمع بيانات براز الحيوانات الأليفة الحقيقية، مما يُلبي الاحتياجات الشاملة للمنازل الحديثة.

ما رأيك في دعم بروتوكول ماتر Matter وهو أبرز معايير التوافق في المنزل الذكي في منتجاتكم؟

مولر: يأتي جهاز X50 من دريمي مُجهّز بالكامل لدعم بروتوكول Matter 1.4، مما يجعله في طليعة ابتكارات المنازل الذكية. بعد هذا التكامل، يُتيح X50 تفاعلاً سلسًا مع Apple Home، مما يُمكّن المستخدمين من التحكم في مكنسة الروبوت الخاصة بهم من خلال تطبيق Apple Home وأوامر Siri الصوتية. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أوضاع التنظيف الذكية – بما في ذلك الوضع التلقائي، والسريع، والهادئ، والاقتصادي، والتنظيف العميق – ولكل وضع إعداد مُسبق بمستويات شفط مُختلفة، وإعدادات مسح، ومسارات تنظيف مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مُحددة. كما يُدعم التنظيف المُخصص للغرفة من خلال مزامنة خريطة الغرف داخل تطبيق دريمي مع Apple Home، مما يُتيح تحكمًا دقيقًا مثل “تنظيف المطبخ” عبر الصوت.

إلى جانب التحكم المُباشر، يدعم X50 سيناريوهات التنظيف الآلي مثل الروتينات المُجدولة والسلوك التكيفي بناءً على حالة المستخدم سواءً كان في المنزل أو خارجه – على سبيل المثال، استخدام الوضع الهادئ أثناء التواجد في المنزل والتنظيف العميق أثناء التواجد خارجه. تُمكّن هذه الإمكانات من خلال التكامل العميق لـ دريمي مع منظومة Matter، وتعكس التزامنا بتطوير أجهزة تعمل بسلاسة عبر المنصات الرئيسية.

هل تتوقعون متطلبات خاصة بكل منطقة، مثل أجهزة استشعار جودة الهواء والرطوبة، أو أنظمة مدمجة لإدارة الطاقة والاستدامة؟

مولر:: في الشرق الأوسط، حيث تنتشر الرمال والغبار والظروف الداخلية الجافة، تُعدّ جودة الهواء الداخلي والتنظيف الفعال من أهم الاهتمامات. تُلبّي Dreame هذه الاحتياجات الخاصة بالمنطقة من خلال ابتكارات متطورة وحلول ذكية للمنزل مصممة خصيصًا لهذه البيئة.

وكما هو الحال مع المكنسة الروبوتية، تُعدّ X50 Ultra Complete، التي أطلقناها مؤخرًا، أول مكنسة روبوتية في العالم بأرجل قابلة للسحب، تتكيف تلقائيًا مع مختلف الأسطح وأنواع الأرضيات، مما يضمن تنظيفًا عميقًا حتى على السجاد والأرضيات غير المستوية الشائعة في المنازل المحلية.

توفر مكنسة H15 Pro الرطبة والجافة، المزودة بأول ذراع روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم لتنظيف خالٍ من الفجوات، دقة لا مثيل لها من الحافة إلى الحافة، وهي مثالية للمناطق كثيفة الغبار والأماكن التي يصعب الوصول إليها في المنازل في جميع أنحاء المنطقة.

لتلبية المخاوف المتزايدة بشأن جودة الهواء الداخلي، يُقدّم جهاز تنقية الهواء PM20 أول تقنية في العالم لتدفق الهواء المتكيف مع كل حركة. يستخدم الجهاز مستشعرات ذكية لتتبع حركة المستخدمين وجودة الهواء في الوقت الفعلي، مع ضبط التنقية تلقائيًا لضمان صحة هواء مثالية، وهو أمر بالغ الأهمية في الأماكن المغلقة خلال المواسم الحارة.

يتميز جهاز Z30 بأنه أقوى مكنسة كهربائية في العالم بقوة شفط 310 واط، مما يجعله قادرًا بشكل استثنائي على إزالة جزيئات الغبار الناعم والرمال – وهو تحدٍّ يومي في العديد من مدن الشرق الأوسط. ويعكس جهاز Airstyle Pro، وهو مجموعة أدوات تصفيف شعر احترافية 7 في 1، التزام دريمي بالارتقاء براحة أسلوب الحياة – حيث يوفر تنوعًا في مجال التجميل والعناية الشخصية يناسب المستهلكين الذين يبحثون عن نتائج بجودة الصالونات في المنزل. تُمثل هذه الابتكارات معًا رؤية دريمي لمنازل أكثر صحة وذكاءً وكفاءة – تتماشى تمامًا مع الاحتياجات المتطورة لسوق الشرق الأوسط.