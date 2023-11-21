حلبة مرسى ياس تتأهب لاستضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ الفورمولا1

تتسارع وتيرة الاستعدادات والأنشطة القائمة في حلبة مرسى ياس مع اقتراب موعد استضافة النسخة الخامسة عشر من السباق الختامي لبطولة الفورمولا1 في أبوظبي، حيث تستعد أيقونة حلبات الفورمولا1 لاستقبال أكثر من مئة ألف من مشجعي رياضة سباق السيارات خلال الأيام الأربعة لاستضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، إلى جانب المئات من أعضاء الفرق العشرة المشاركة والضيوف من كبار الشخصيات والنجوم الخمسة لحفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، بالإضافة إلى المشاهير والإعلاميين، وطبعاً أفضل سائقي رياضة سباقات السيارات في العالم.

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وللتأكد من الجاهزية الكاملة لحلبة مرسى ياس قبيل انطلاق السباق المرتقب والذي من المتوقع أن يشاهده أكثر من 100 مليون شخص من حول العالم عبر مختلف منصات المشاهدة، تعمل فرق التشغيل والصيانة بأقصى طاقتها في مختلف أرجاء الحلبة والمدرجات والمناطق المحيطة لتكون على أتم استعداد في الموعد المحدد.

وقبل انطلاق الحدث الحافل بالفعاليات والذي يستمر على مدار أربعة أيام لهذا العام، يتولى فريق كامل من عمال التنظيف مهمة إزالة آثار الغبار من المدرجات الجديدة المميزة في الحلبة، حيث يستخدم هذا الفريق مضخات عالية الضغط لإزالة الغبار من 228 مظلة في مختلف أرجاء الحلبة، في مهمة تتطلب 6920 ساعة عمل لإتمامها، لتبدو الحلبة بكافة أرجائها بأبهى صورة استعداداً لوصول الجماهير.

ولا تقتصر جهود فرق الصيانة على الأيام التي تسبق السباق فحسب وإنما تستمر على مدار العام، حيث شهدت الحلبة مؤخراً تركيب نظام إضاءة متطور من مصابيح LED، والذي يتميز بكونه أكثر كفاءة بنسبة 34% ويقلل من استخدام الكهرباء بنسبة 24% على مدار العام، الأمر الذي يتيح تقليل انبعاثات الكربونية السنوية في الحلبة بنسبة تصل إلى 30%.

وقد حظيت المساحات الخضراء التي تمتد على 88.4 فدان على كامل مساحة الحلبة بمزيد من العناية من قبل الفريق المختص، حيث تولت فرق البستنة زراعة وتقليم 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 1,750 نوعاً مختلف من النباتات، إلى جانب العناية بما يقارب 886 فصيلة من أشجار النخيل و529 أصيصاً، والتي تضفي مظهراً بهياً من الألوان الطبيعية والروائح الزكية في حلبة مرسى ياس.

أما بالنسبة لمنطقتي البادوك والصيانة، فتقوم الفرق التي تضم خبراء سباقات السيارات ومديري الخدمات اللوجستية بالإشراف على وصول أساطيل النقل التي تحمل السيارات والمعدات الخاصة بالفرق المشاركة في سباق الفورمولا1 الختامي، وسباق بطولة الفورمولا2، والجولة الخاصة من سباق الفورمولا4 الإمارات. كما تتولى الفرق التقنية وخبراء السلامة فحص كل جزء من الحلبة ضمن الإجراءات المكثفة لضمان سلامة السائقين والفرق والمشاهدين أثناء استمتاعهم بفعاليات سباق الفورمولا1.