ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي اعتباراً من 9 ذي الحجة ولغاية 12

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم 9 ذي الحجة، ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

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