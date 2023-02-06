حكومة الشارقة تدرس اصدار أول سندات مستدامة بالدولار

كشفت وثيقة مصرفية اليوم الإثنين أن حكومة إمارة الشارقة في الإمارات كلفت بنوكاً بترتيب بيع أول سندات مستدامة مقوّمة بالدولار، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتم تكليف “إتش إس بي سي” ليكون المنسق الدولي الوحيد للصفقة و”إي إس جي” كمسؤول إعادة هيكلة. وسينضم لهما “بنك أبوظبي التجاري” و”سيتي” و”بنك الخليج الدولي” و”آي إم آي إنتيسا سان باولو” و”إنفست بنك” و”إس إم بي سي نيكو” مديرين مشتركين للصفقة ومديري اكتتاب.

وذكرت الوثيقة أن البنوك سترتب اجتماعات مع المستثمرين بدءاً من غد الثلاثاء في ميلانو، وفي نيويورك يوم الأربعاء وفي بوسطن يوم الخميس وفي لندن يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

وسيكون الإصدار بالحجم القياسي، أي أنه لن يقل عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون لأجل 12 عاماً وفقاً لأوضاع السوق.