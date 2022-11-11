حكومة الإمارات تطلق الإستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2031

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إماراة دبي، الجمعة، الإستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2031، التي تندرج ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات القادمة.

وتستهدف: رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة،مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد:

"اعتمدنا اليوم إستراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031. نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031. مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031".

اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031 . نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول ل40 مليون نزيل فندقي في 2031 . pic.twitter.com/sbeyquv9fT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2022

تركز الإستراتيجية الوطنية للسياحة على:

تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة

دعم المنظومة السياحية المتكاملة والراسخة التي تمتلكها الإمارات

توفير تجربة متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم مبنية على التنوع السياحي

رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم

تهدف الإستراتيجية إلى:

رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم

جذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة

استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية

السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت ٢٢ مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031 pic.twitter.com/3o4GuAoRtd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2022

طريقة تفعيل الإستراتيجية

تشمل الإستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على توجهات رئيسية وهي:

تعزيز الهوية السياحية الوطنية

تطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة

بناء القدرات السياحية

تشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي

زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية