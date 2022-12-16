حكم كأس العالم: طاقم حكام قطري لمباراة المغرب وكرواتيا

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم حكام قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، بين منتخبي المغرب وكرواتيا التي تقام السبت على استاد خليفة الدولي.

ويساعد الجاسم في المباراة الحكمان طالب المرّي وسعود أحمد.

من هو عبد الرحمن الجاسم؟

يبلغ من العمر 35 عاماً

حصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2013

قاد مباراة الولايات المتحدة مع ويلز (1-1) في النسخة الحالية من المونديال

قاد نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنكليزي وفلامنغو البرازيلي عام 2019 وانتهت لمصلحة الفريق الإنكليزي بهدف دون مقابل

عيّن كحكم فيديو مساعد في نسخة مونديال روسيا 2018

يذكر أن الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة أدار نهائي مونديال فرنسا 1998، بين البرازيل وفرنسا وانتهى بفوز الديوك بثلاثية نظيفة. وهو لا يزال الحكم العربي والإفريقي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

كما أشرف الحكم الإماراتي علي بوجسيم على مباراة المركز الثالث في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 بين السويد وبلغاريا حين فازت الأولى برباعية نظيفة.