حكاية مملكة ألمانيا التي سُجن ملكها بتهمة اختلاس أموال مواطنيه

بيتر الأول، الذي كان يحمل اسم بيتر فيتزيك في السابق، هو الملك المطلق الذي يحكم منطقة من الريف الألماني استولى عليها وأطلق عليها اسم “مملكة ألمانيا”، والتي ينتمي لها 5 آلاف مواطن، وتصنع أموالها الخاصة، ولها علمها وتصدر بطاقات الهوية الخاصة بها.

لا تحبذ العنف

والملك بيتر من بين 21 ألف ألماني وصفتهم وكالات المخابرات الألمانية بأنهم “مواطنو الرايخ“، وهؤلاء مشكلتهم الرئيسية مع الحكومة الألمانية الحديثة في برلين، وقد سئموا من المشرعين المنتخبين ديمقراطياً لدرجة أنهم يرفضون الالتزام بقوانين الدولة الألمانية، وقال الملك بيتر عن مملكته:

إن مقاومة مملكته ليست عنيفة، لكنه يرى أن الدولة الألمانية “فاشية وشيطانية”، وهو لا يريد أن يكون جزءا من النظام الفاشي والشيطاني

المملكة توفر لمواطنيها كل ما يحتاجونه في الحياة اليومية من غذاء وضمان الاجتماعي

الفاسدون أو المجرمون أو المستعدون لبيع أنفسهم يزدهرون في النظام الألماني

أولئك الذين لديهم قلب صادق والذين يريدون تغيير العالم للأفضل من أجل الصالح العام ليست لديهم فرصة

عدم اعتراف مشترك

لا تعترف مملكة ألمانيا بالحكومة الألمانية وكذلك مواطنوها حيث أنهم لا يدفعون ضرائب للدولة ولا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة وهو أمر غير قانوني في ألمانيا، وهم يلتزمون بقوانينهم الخاصة ويتولى الملك رئاسة المؤسسة القانونية، ويسعى أبناء المملكة إلى إيجاد نظام رعاية صحية خاص بهم. ومن جانبها، لا تعترف الدولة الألمانية بالمملكة أو بوثائقها، وقد أُدين الملك بيتر مراراً بقيادة السيارة بدون رخصة قيادة وتأسيس برنامج ضمان صحي خاص به، كما دخل السجن لعدة سنوات بتهمة اختلاس أموال مواطنيه لكن أُلغي الحكم لاحقا.