فادي طنّوس by فادي طنّوس

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حكام إسبانيا يطالبون باحترامهم وبوقف الحملة عليهم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إسبانيا

اعتبر حكام كرة القدم في إسبانيا أن ما يحصل حالياً هو “حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي” تستهدفهم، وذلك في ضوء تكرار شكاوى أندية الدرجة الأولى ومسؤولي الدوري حيال إدارة المباريات. وطالبوا بـ”احترام” هذا المكون الأساسي للعبة كرة القدم.

وقالت اللجنة الفنية للحكام في بيان: “بصفتنا حكام محترفون في كرة القدم في إسبانيا، نريد أن نعرب عن قلقنا العميق حيال الوضع المؤسف الذي نشأ”.

وأضافت: “نأسف للهجمات المتواصلة من قبل رابطة الدوري الإسباني ومسؤوليها الرئيسيين”، مشيرة إلى أن الحكام هم أهداف “حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي”.

واشتدت الانتقادات منذ بروز قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا.

ومن المقرر أن تعقد أندية الدوري الإسباني اجتماعا استثنائيا الأربعاء، وسيحضره رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأندية ستدرس أيضا جعل لجنة التحكيم الفنية هيئة مستقلة عن الدوري الإسباني.

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