



تداولت مواقع أخبارية مشاهد لا تُصدق لـ” حفرة” على كوكب الأرض، ونظراً لعمق هذه الحفرة أطلق السكان على هذه الحفرة بـ”العالم السفلي”، نظرا لضخامة الحفرة.

إلا أن الخبراء قدروا مساحة هذه الحفرة الواقعة في سيبيريا، بما يعادل 145 ملعبًا، وأكدوا أن هذه الظاهرة نتيجة لذوبان الجليد بفعل التغيير المناخي.

ووفقاً لفيديو نشره موقع “سبق” الأخباري، ذكر حقيقة هذه الحفرة حيث ذكر.. بإن هذا ليس كوكبًا آخر،

إنه أكبر منخفض متجمد في العالم..

و هذه الحفرة الضخمة في سيبيريا، التي يطلق عليها السكان المحليون اسم ” بوابه العالم السفلي”تعادل مساحتها حوالي 145 ملعبًا لكرة القدم، وقد ظهرت بهذه الوضوح بعد ذوبان الجليد مؤخرًا نتيجه التغيير المناخي.

و يقول الخبراء عن الحفرة :

” تسمح لنا برؤية تاريخ الأرض على مدى نصف مليون سنة محفوظة في التربة الصقيعية”

وذكرت مواقع أخبارية آخرى، أنه تم رصد “نمو سريع” للحفرة واكتشاف غابات وجثث محفوظة منذ ما يقرب من مئتي ألف عام. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم إحياء فيروسات قديمة بعد أن تجمّدت لآلاف السنين في منطقة سيبيريا.

كشفت دراسة عن علامات انهيار في طبقات الجليد بمنطقة ياقوتيان في سيبيريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المناخية على مدار سنوات طويلة.

عن أكبر حفرة بالمنطقة أطلق عليها اسم “المدخل إلى العالم السفلي”.

و يظهر الفيديو الملتقط من طائرة مسيرة أعلى فوهة بركان “باتاغيكا”، الذي يُعتبر حالة استثنائية وفريدة من نوعها مقارنة بجميع الفوهات المكتشفة سابقًا.

وتعرف هذه الفوهة رسميًا باسم “الكتلة الضخمة” أو “الكارست الحرارية”، حسب ما ذُكر في مقالة نُشرت في مجلة “ساينيس أليرت” العلمية.

بدأت الأرض تغرق لأول مرة في الستينيات، بعد أن تمت إزالة الغابات المحيطة بها وبدأت التربة الصقيعية في الذوبان. كما تثير هذه الحفرة مخاوف من كشف مخازن الكربون التي تم إغلاقها منذ آلاف السنين، كلما زاد عمق الحفرة.