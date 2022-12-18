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حقيقة ظهور الجنية “تشارلي” في مدرسة بإمبابة

لعبة خطيرة تدعى "تشارلي" يزعم لاعبوها أنها تعتمد على استحضار الجن والشياطين. أصبحت اللعبة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار عن نقل طالبتين من طالبات مدرسة في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة بمصر إلى المستشفى، بعد إصابتهما بحالة هياج عصبي جراء مشاركتهما في هذه اللعبة.
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إلى أين تذهب بنا تطبيقات الهواتف المحمولة وألعابها، فبعد الحديث عن مخاطر “تيك توك” وما تسببه تحدياته من مخاطر على الأطفال والشباب، تصدرت لعبة تدعى “تشارلي” أو “الجنية تشارلي” حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار عن نقل طالبتين من طالبات مدرسة في محافظة الجيزة بمصر إلى المستشفى، إثر إصابتهما بحالة إغماء عقب مشاركتهما في هذه اللعبة، والتي تعتمد على استحضار الجن والشياطين.

وسبب هذا الحادث حالة من الخوف والذعر، عقب انتشار فيديوهات يصرخ فيها طالبات المدرسة.

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ما هي لعبة تشارلي المثيرة؟

لعبة تشارلي، هي لعبة يدعى أنها تحضر الأرواح، وبالتحديد الجنية تشارلي التي تحرك القلم على الورقة لتشير لكلمة نعم أم لا، ولتحضير تشارلي لا بد أن يوخز أحد المشاركين بدبوس لوضع الدم فوق الطلاسم التي تحضر تلك الروح الشريرة.

بداية القصة

  •  قررت مجموعة من الطالبات لعب “تشارلي” لتسلية وقتهن، داخل المدرسة
  • داخل دورة مياه المدرسة قامت إحدى الفتيات بشك نفسها بدبوس، ثم وضع قطرات من دمها على طلاسم اللعبة وأخرى على عينها.
  • أثار ذلك الذعر بين الطالبات اللاتي توهمن أن الجن قد حضر بالفعل وفعل ذلك بزميلتهن.

عقب حالة الفوضى التي عمت في المدرسة  هرع رجال الإسعاف لنقل المصابات بإغماءات للمستشفى، فضلًا عن تواجد قوات الأمن، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمنطقة، لاحتواء الموقف.

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رد فعل مديرية التعليم بالجيزة  

  • عقدت مديرية التعليم بالجيزة اجتماعا لبحث هذه الأزمة، وأصدرت عددًا من التوجيهات العاجلة للمدارس لعدم تكرار تلك الواقعة.
  • شددت المديرية على مديري المدارس بمختلف أنحاء المحافظة ومديري الإدارات التعليمية، بأهمية مراقبة الأطفال ونشاطاتهم في المدارس، وأهمية متابعة خطواتهم في المدارس والتشديد على عدم تكرار هذا الأمر في دورات المياه.
  • أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة تلك الألعاب التي تعرض حياتهم للخطر، وعقد حملات تحذر الطلاب من خطورة هذه الألعاب، محذرة من تعرض الطلاب للهواتف المحمولة وتيك توك لأوقات طويلة.
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