فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تضارب الأخبار حول حقيقة استقالة رئيس النصر من منصبه

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رئيس نادي النصر مسليآل معمر

تضاربت الأخبار في الساعات الأخيرة حول مدى حقيقة استقالة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم من منصبه.

ففيما أكدت صحف سعودية محلية والعديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أن آل معمر تقدم باستقالته إلى وزارة الرياضة ليل الثلاثاء، نفت مصادر أخرى الخبر مؤكدة أنه ما زال ثابتاً في موقعه، وأن الخبر لا يتعدى كونه شائعات.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن: “رئيس مجلس إدارة النادي الأصفر، آل معمر، تقدم باستقالته من رئاسة النادي إلى وزارة الرياضة، ومن المتوقع إعلان قبول استقالة الرئيس خلال اليومين القادمين”.

وتابعت: “سيتم حلّ مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تكليف أمين عام النادي بتسيير أمور “العالمي” خلال الفترة القادمة، وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية، وفتح باب الترشح لرئاسة النصر قبل نهاية الموسم الحالي”.

في المقابل أكدت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر مطلعة بحسب وصفها، “عدم صحة الاشعات التي أشارت إلى استقالة مسلي آل معمر من رئاسة نادي النصر بعد ساعات من خروج الفريق الأصفر من بطولة كأس الملك على يد فريق الوحدة في دور نصف نهائي البطولة الأغلى محلياً”.

وحتى الساعة لم يعلق آل معمر أو نادي النصر على موضوع.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر من 23 مباراة.

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