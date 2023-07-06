أكدت وزارة النفط الكويتية على لسان وزيرها أنهم ماضون في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع السعودية، وشركة واحدة فقط ستستثمر في الحقل.



قال وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، في مقابلة مع “العربية”، اليوم، على هامش “منتدى أوبك الدولي الثامن”: إن الكويت مستمرة في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع السعودية، مشيرا إلى أن شركة واحدة فقط ستستثمر في الحقل.



وأكد البراك أن طموحات الوزارة هي الاستمرار في تطوير الكويت ضمن خطة استراتيجية تنص على نمو الاقتصاد وخلق الوظائف، وأيضا تطوير البنى التحتية في هذا السياق.



كما قال إن الكويت ستطلب زيادة حصتها من إنتاج أوبك بلس، حيث ننتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا ضمن الاتفاق، مضيفا :”ملتزمون باتفاق أوبك+ ونطمح بالموافقة على رفع حصتنا من إنتاج النفط”.



وأضاف أن الكويت تعمل لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول 2024.



وأوضح البراك أنه من الصعب ضمان أداء السوق العالمي اليوم بعد أثر الحرب الروسية الأوكرانية.

