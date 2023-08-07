قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر ، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

من جانب آخر ذكر في حديث له اليوم الاثنين، أن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة.

A handout picture provided by Energy giant Saudi Aramco, Saudi Arabia’s state-owned oil and gas company, shows its rigs in HSBH field north of Dhahran in the eastern province of Saudi Arabia on March 20, 2018. – Aramco posted on May 12, 2020 a 25 percent slump in first-quarter profit and said the coronavirus crisis which triggered a crash in oil prices would weigh heavily on demand in the year ahead. (Photo by Mohamed ALEBN ALSHAIKH / Saudi Aramco / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / HO /ARAMCO” – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت اليوم نتائجها النصف سنوية و حجم الأرباح وموعد توزيع أرباح المساهمين.