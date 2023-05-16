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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حفل موسيقي إحياء لذكرى شيرين أبو عاقلة في دبي

تحيي منصة نحكي فلسطيني حفلاً موسيقياً يتضمن مقطوعة تم تأليفها تكريماً للصحافية شيرين أبو عاقلة

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تقدم منصة نحكي فلسطيني حفلاً موسيقياً يتضمن مقطوعة تم تأليفها تكريماً للصحافية شيرين أبو عاقلة

إحياءً للمسيرة المهنية للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وتقديراً لإنجازاتها تقدم منصة نحكي فلسطيني حفلاً موسيقياً يتضمن مقطوعة تم تأليفها تكريماً للصحافية الراحلة وإنجازاتها العظيمة وذلك في الجامعة الأمريكية في دبي، يوم السبت المقبل ٢٠ مايو/أيار الساعة ٨ مساءً.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن المقطوعة تم تأليفها تحت التوجيه الفني للفنانة الفلسطينية لينا مخول، وتتضمن مقتطعات لصوت شيرين رحمها الله خلال عملها، بالإضافة الى مقتطفات من الأغاني التي كانت الأقرب إلى قلب شيرين بحسب ما أكدته صديقاتها، فضلاً عن عرض أغاني لينا الخاصة. 

وسيقدم الموسيقار كمال مسلم، عرضاً موسيقياً إحياءً لذكرى زميلته في الدراسة شيرين. 

وستفتتح فرقة (One Harmony) وطلاب أكاديمية تانيا قسيس في دبي الحفل بتأدية النشيدين الوطنيين الإماراتي والفلسطيني.

وكون الحفل تثقيفياً ويُستضاف من قبل الجامعة الأمريكية في دبي، الرائدة وصاحبة السجل الطويل في تخصص الصحافة، سيتضمن الحفل مشاركة للإعلامي محمد أبو عبيد والذي سيشارك الحضور مسيرته الصحفية ويروي تجربته الشخصية والتحديات التي واجهته في عمله الإعلامي في فلسطين. 

وسيتم تقديم الحدث من قبل @ nehki.falastini  بإدارة ميسون عزام وبدعم من غيدا حلبي.  وحول الحفل تقول عزام “شيرين لم يعد اسما عادياً بل رسالة شعب حملتها شيرين في حياتها، وسلمتنا إياها يوم استشهادها وعلينا إبقاؤها حية، هي صوت الحق الذي يجب أن لا يغيب”.

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