الإمارات تستضيف حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2023

كشف منظمو مسابقة ملكة جمال العالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الحدث العالمي في 2023.

وقالت منظمة “ملكة جمال العالم المحدودة”، إن الحدث سيقام في الإمارات دون تحديد موعده أو مكانه.

وقالت جوليا مورلي، رئيس مجلس إدارة المنظمة: “يسعدني الإعلان عن أن حفل انتخاب ملكة جمال العالم الـ 71 سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتقام المسابقة سنويا منذ عام 1951، لاختيار أجمل امرأة في العالم, من بين المشاركات الاتيات من العديد من دول العالم.

ويتم الحكم على المتسابقات بناء على مواهبهن وذكائهن وإجاباتهن على الأسئلة المتعلقة بالأحداث الجارية والقضايا الاجتماعية.

وحاملة لقب ملكة جمال العالم حالياً هي عارضة الأزياء البولندية ومقدمة البرامج التلفزيونية كارولينا بيلاوسكا.

ووفقاً لسيرتها الذاتية على موقع المنظمة، تدرس بيلاوسكا في الوقت الراهن للحصول على درجة الماجستير في الإدارة وترغب في مواصلة دراستها للحصول على درجة الدكتوراه.

وتشارك بيلوسكا البالغة من العمر 24 عاماً، التي حصلت على اللقب في عاصمة بورتوريكو، سان خوان، في الأعمال التطوعية وتساعد المشردين.