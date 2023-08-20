حفل عمرو دياب في بيروت وسط أزمة مالية خانقة يثير الجدل بمقولة للراحل حسني مبارك

استمتع محبو “الهضبة” بأغانيه في حفل في واجهة بيروت البحرية التي شهدت مؤخرا إلغاء عدد من الحفلات بسبب الأزمة المالية الخانقة، وأستذكرت داليا أحمد مذيعة قناة الجديد مقولة حسني مبارك بأن لبنان يطلب المساعدة من مؤتمر باريس “وعيل من مصر” يعود بعد حفلة من لبنان بمليون دولار، فما الذي يجري فعلا؟

فخلال محادثات الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مع بعض الجهات السياسية اللبنانية التي طلبت مساعدة مصر، أجاب «حتّة عيّل من عندنا راح غنّى عندكم ورجع بمليون جنيه»!. هذه الحادثة الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي

يبدو أن شعبية عمرو دياب الكاسحة أسهمت بنفاد بطاقات الحفلة بعد دقائق عدة على طرحها في الأسواق ثم إعادة بيعها بمئات وآلاف الدولارات فيما تراوح سعرها الأصلي بين 60 و 160 دولاراً أميركياً، (البطاقات الـ VIP التي يراوح سعر الطاولة فيها بين 3500 و 10000 دولار أميركي بحسب صحيفة الأخبار) ووصل أعلاها إلى 10 آلاف دولار أميركي جرى بيعها لاحقاً في السوق السوداء.

المبلغ المالي الكبير الذي تقاضاه النجم المصري لقاء حضوره إلى لبنان -قرابة مليون دولار، تزامناً مع أزمة مالية صعبة تمرّ بها البلاد منذ ثلاث سنوات

وهناك فئة متربحة من السوق السوداء وهي قلة كذلك هو الحال مع المغتربين اللبنانيين ممن تصادف وجودهم موعد حفلة عمرو دياب.

قاعد تشوفون #عمرو_دياب في بيروت؟

انصدمت من الحضور على مد النظر ماشاءالله

ليش عبالي في مشكله صايره في لبنان

وصعب نروح لها .. كاهم عايشين مستانسين

عموماً اكثر شي احبه في اللبنانين

شعب يحب الحياة



pic.twitter.com/5t7N84I5kC — مع حمد قلم (@7amadQalam) August 19, 2023

هي إذا ذات الأزمة التي كان تعصف بالناس خلال حكم مبارك في مصر وما ما يمرّ به لبنان ذاته وتتبدل الأزمة و”لا تزال”السيارة مش عم تمشي”.