حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس السعودية

اختُتمت أول أمس في العاصمة السعودية الرياض فعاليات حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس للسنة الثانية عشر على التوالي بعد انقطاعها من 2019 بسبب الجائحة، وكانت عودا حميدا لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها نخبة من الشركات والشخصيات القيادية في قطاعات عديدة، واستحقوا عنها التكريم والإشادة لدورهم في النهوض بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

أقيم الحفل تحت رعاية بنك الرياض وشركة “هوتباك” وشركة “سيركو” وشركة “إس تي سي”. وفيما يلي أسماء الفائزين بالجوائز.

جائزة أفضل رائد أعمال في القطاع المصرفي

مجموعة الفارس التجارية

في عام 2022، ركزت المجموعة على ابتكار حلول لإدارة سلسلة التوريد وتدشين أنظمة إدارة علاقات عامة لدمج إدارات المبيعات والتسويق والخدمات، ونفذت استراتيجيات التجارة الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى تدشين بوابات إدارية وتطبيقات خدمات التعهيد.

جائزة أفضل خدمة مصرفية خاصة

بنك الرياض

صُنف هذا البنك ضمن أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية لعام 2022 على موقع “لينكد إن”. تأسس هذا البنك في عام 1957، ويبلغ عدد موظفيه 5.900 موظف، ويعد واحدا من أعلى الشركات في المملكة من حيث معدل التوظيف. ويضم البنك 237 فرعًا، داخل المملكة وخارجها، و2542 صرافًا آليًا، و53,500 نقطة بيع، ويزداد رسوخا يومًا بعد يوم.

جائزة أفضل محطة وقود

الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات “ساسكو”

تعد “ساسكو” أول شركة سعودية تدشن محطة وقود في المملكة. وتتأست الشركة عام 1982، وتمتلك الآن 500 محطة وتزود آكثر من مليون سيارة بالوقود.

جائزة أفضل شركة اتصالات

شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”

هيمنت الشركة الفائزة على قطاع الاتصالات لوقت طويل ورسخت أقدامها في صدارة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودي. وتحتفي الجائزة بإنجازات الشركة في قطاع الاتصالات.

جائزة أفضل شركة مقاولات

شركة إنشاء المستشفيات الدولية (أي إتش سي سي).

تولت الشركة مشروعات لا في المملكة فحسب، بل أيضا نفذت مشروعات سكنية وتجارية بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ومدن طبية في الإمارات ومصر والمغرب. ولعبت الشركة دورا بارزا في قطاع إنشاء مراكز الرعاية الصحية في المملكة منذ تأسيسها في الثمانينات من القرن الماضي.

جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة

البتيل للتمور

انطلاقا من اعتزازها بثقافتها العربية، شقت الشركة طريقها منذ 1932 لتصبح رائدة منتجي وبائعي التمور في العالم.

جائزة أفضل رئيس تنفيذي لقطاع محطات الوقود

رياض صالح المالك

حقق الفائز إنجازات على مدى 25 عاما في المملكة العربية السعودية، بدءا من توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات، ووصولا إلى عضويته في المجلس العربي لنوادي السياحة والسيارات والهيئة الدولية للنقل البري.

جائزة أفضل مطور

شركة بوابة الدرعية

يتولى الفائز مهمة تحويل الدرعية إلى واحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم. وحقق إنجازات مذهلة في وقت قصير نسبيا، حظيت بتغطية وسائل الإعلام العالمية.

أفضل مشروع ضيافة

شركة البحر الأحمر الدولية

تصدرت مشروعات الشركة العملاقة والنتائج التي حققتها على أرض الواقع عناوين الصحف العالمية. ومن المتوقع أن يقود هذا المشروع المملكة نحو قطاع السياحة المستدامة.

جائزة أفضل شركة تسويق عقاري

شركة أدير العقارية

تأسست الشركة عام 2013 بهدف تقديم خدمات واسعة النطاق تلبي المعايير الدولية لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.

جائزة أفضل تنفيذ لرؤية 2030

مجموعة “سيركو”

تبنت شركة سيركو تبنت المبادئ الرئيسية وراء رؤية 2030 في مجالات الخدمات الحكومية وخدمات الهجرة والعدل والدفاع والنقل والرعاية الصحية. وأصبحت جزءا أصيلا من مناخ الأعمال في المملكة.

#أريبيان_بزنس @ArabianBusiness

تمنح #ساسكو جائزة افضل #محطة_وقود في المملكة لعام 2022 ، كما تمنح سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ #رياض_المالك جائزة أفضل رئيس تنفيذي لقطاع محطات الوقود في المملكة لعام 2022م.

في حفل أريبيان بزنس لجوائز التميز السعودية 2022 والذي أقيم في مدينة الرياض pic.twitter.com/CgGScR7O3n — ساسكو (@SASCO_KSA) November 9, 2022