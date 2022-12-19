حفل ترويجي في السعودية بمناسبة انطلاق مهرجان دبي للتسوّق

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حفلًا ترويجيًا في المملكة العربية السعودية الشقيقة للإعلان عن الموسم الـ28 من مهرجان دبي للتسوّق، الذي سيُقام في الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير 2023.

تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث بين الأسواق الرئيسية في دبي

تُعد من أعلى أسواق السياحة أداءً داخل الإمارة

شهدت دبي زيادة هائلة بنسبة 267% في الزيارات القادمة من المملكة في الفترة بين عامي 2021 و2022

أقيمت فعاليات الحفل الترويجي لمهرجان دبي للتسوّق السنوي في مدينتي الرياض وجدة لتعزيز التواصل وتوطيد العلاقات مع شركاء دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشهدت هذه الفعاليات حضور 95 ضيفًا من وسائل الإعلام، وأبرز شركات السياحة والسفر، والشركاء الاستراتيجيين في المملكة.

انطلق هذا الحفل الترويجي مع عرض افتتاحي شمل جدول فعاليات مهرجان دبي للتسوّق من:

الحفلات الموسيقية

الترفيه الحي

عروض التسوّق

منافذ تناول الطعام

عروض الفنادق

المعالم السياحية

السحوبات الضخمة التي ستُقام على مدار 46 يوماً

وقال أحمد المري، مدير العمليات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

“إن مهرجان دبي للتسوّق السنوي يُعد مناسبة رائعة يستمتع فيها الزوار الكرام من المملكة الشقيقة بأفضل ما يمكن أن تقدمه المدينة. يشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا ويحقق نجاحًا ضخمًا عامًا تلو الآخر ليرسخ مكانته ويصبح أحد أكثر الأحداث المرتقبة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها.. يسعدنا أن نلتقي ونتعاون مع شركائنا لتشجيع الزوار من المملكة وجميع أنحاء المنطقة على قضاء أمتع العطلات في دبي للاستفادة القصوى من أفضل العروض والفعاليات العائلية المذهلة خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق. تتمتع المدينة في هذه الفترة بطقس مثالي للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الممتعة، واستكشاف أبرز المعالم السياحية، وأشهر مناطق الجذب العالمية التي تم افتتاحها حديثًا في جميع أنحاء المدينة”.

واختتم حديثه قائلًا:

“تتمتع المملكة العربية السعودية الشقيقة بمكانة خاصة وموقع متميز بالقرب من دولة الإمارات مما يوفر العديد من رحلات الطيران يوميًا؛ إذ تُعد واحدة من أعلى أسواق السياحة أداءً داخل دبي، لذا نتطلع دائمًا للترحيب بجميع الزوار الكرام القادمين من المملكة لقضاء أوقات لا تُنسى بصحبة العائلة والأصدقاء في مهرجان دبي للتسوّق”.