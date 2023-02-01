حفل تاريخي للفنان طلال مداح.. 60 نجماً عربياً لتكريم مسيرة امتدت 50 عاماً

سيكون عشاق الغناء والطرب الخليجي، على موعد، مساء اليوم الأربعاء، مع أضخم حفل فني جماهيري تقيمه الهيئة العامة للترفيه السعودية تكريماً للفنان السعودي الراحل طلال مداح (5 أغسطس/آب 1940 – 11 أغسطس/آب 2000) بعنوان “ليلة صوت الأرض” التي يحتضنها مسرح محمد عبدو في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بعد 23 عاماً على رحيله، لكنه مازال عالقاً بفنه وموسيقاه الخالدة التي سبقت الكثيرين.

وذكرت مجلة “زهرة الخليج” إنه على الرغم من حضور أكثر من 60 فناناً من أبرز نجوم الغناء العربي (من 13 دولة عربية)، إلا أن الحفل لن يغني به سوى 40 منهم، وسيستمر الحفل لمدة خمس ساعات، سيقدم على جزأين، الأول، سيشهد مشاركة نجوم الغناء المختارين في “صولوهات وديوهات وثريوهات ورباعيات غنائية”، والثاني، سيطل فيه طلال مداح على المسرح أمام الجمهور عبر تقنية الهولوغرام، يستعيد فيها الجمهور مجموعة من أبرز أغنيات الفنان الراحل.

وأعلنت هيئة الترفيه عن نقل الحفل مباشرة عبر أكثر من 40 محطة تلفزيونية في العالم العربي، فضلاً عن عرضه مباشرة عبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة يوتيوب، في الوقت الذي بيعت فيه تذاكر الحفل المقدرة بـ 20 ألف بطاقة خلال يوم واحد من الإعلان عنه.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن أسماء النجوم العرب المشاركين في إحياء الليلة التكريمية لاسم الفنان السعودي الراحل، ونشر آل الشيخ، على حسابه الرسمي على منصة تويتر، فيديو توثيقياً لحدث ليلة صوت الأرض، وقال “ليلة مختلفة، يكرم فيها من أطلق عليه صوت الأرض وقيثارة الشرق وزرياب، الراحل طلال مداح”.

ويشارك في إحياء ليلة طلال مداح، النجوم محمد عبده، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، عبادي الجوهر، رابح صقر، طلال سلامة، أصيل أبو بكر، علي عبدالكريم، خالد عبدالرحمن، ماجد المهندس، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، سيمرة سعيد، أصالة نصري، عبدالوهاب الدوكالي، نوال الكويتية، أحلام، أنغام، أحمد فتحي، صابر الرباعي، نجوى كرم، هاني شاكر، وليد توفيق، علي بن محمد، وليد الشامي، فهد الكبيسي، عمر العبداللات، عبدالله رشاد، بلقيس، فؤاد عبدالواحد، راشد الفارس، أسماء لمنور، مطرف المطرف، وعد، يارا، مساعد البلوشي، أصيل هميم، داليا مبارك، أميمة طالب، جابر الكاسر، عايض، زينة عماد، جميل محمود وعابد البلادي.

وكان طلال مداح خلال مسيرته الفذة قد أسهم بدعم مجموعة من الأصوات العربية، مثل سميرة سعيد التي لحن لها عددا من الأغاني منها “مشوار”، و”صدق الوفاء”، إضافة إلى الفنانة ذكرى في مجموعة أعمال من ضمنها “ابتعد عني”، و”اعتذر لك”، كما هو الحال مع الأصوات الشابة في مرحلة الثمانينات، مثل عبد المجيد عبد الله الذي لحن له مجموعة من الأعمال منها “وادعتني”، و”عندك خبر”، وراشد الماجد في أعمال أخرى منها “عفناك”، و”يومين”.

ولأهمية الكرنفال الفني الكبير الذي ينتظره الفنانون والجمهور على حد سواء، بدأت بوابات المسرح في استقبال الجمهور الذي بدأ في التوافد على المنطقة مبكراً للمشاركة في المحفل الاستثنائي الذي يتابعه العالم عبر أكثر من عشرات الشاشات التابعة لمجموعة من القنوات المحلية والدولية.

ويبدأ حفل طلال مداح عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، لتعود أعمال الراحل إلى الواجهة من خلال مسرح محمد عبده أرينا بأصوات مجموعة كبيرة من الفنانين العرب الذين اختاروا المشاركة في ليلته التكريمية وفاء له، وتفاعلا مع التغريدة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتجاوب الواسع؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.

ويأتي تكريم طلال مداح الليلة نظير ما قدمه للفن السعودي والخليجي والعربي، بالإضافة إلى تاريخه الغني في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة خلال فترة السبعينات إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين.