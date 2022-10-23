حفلة هيفاء وهبي الأولى في السعودية الخبر الأبرز على منصات التواصل الإجتماعي

أعلن موسم الرياض 2022 أنه سيتم إحياء حفلة تجمع الفنانة إليسا والفنانة هيفاء وهبي يوم 28 تشرين الأول / أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي.

وقد تصدرت هيفا وهبي الترند في لبنان ومصر والسعودية والدول العربية بعد الاعلان عن اول حفل لها في السعودية من خلال موسم الرياض.

وضجّت منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بالخبر الّذي أعلنه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربيّة السعوديّة تركي آل الشيخ عن افتتاح الموسم الجديد من فعاليات “موسم الرياض” بحفلٍ يجمع النجمتين اللبنانيتين هيفاء وهبي واليسا.

فكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي بموسم الرياض”.

وسرعان ما تحوّل هذا الحدث المُنتظر الى الخبر الأبرز على مواقع التواصل الإجتماعي لأنه يعلن عن تواجد النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي للمرّة الأولى في المملكة العربيّة السعوديّة، بعدما كان الجمهور قد طالب بتواجدها في الرياض سابقاً من خلال تدشين هاشتاغ “نبي هيفاء وهبي بالسعودية” ووصل الى أكثر من 15 الف تغريدة.

تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر ??

على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي#موسم_الرياض pic.twitter.com/sePmktlJRL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2022

في سياقٍ متصل، غرّدت هيفاء وهبي على تويتر بالقول “كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال”.

كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض ?

شكراً معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت #موسم_الرياض حدث فخم على مستوى عالمي #فوق_الخيال ✨

بشوفكن ?? @RiyadhSeason @RotanaLive https://t.co/Sb2SDvjMKn — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 18, 2022

بدورها، دوّنت اليسا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا موسم الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع”.

الحماس ???

مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا #موسم_الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع https://t.co/ZVlPGpzGsE — Elissa (@elissakh) October 18, 2022

وكان آل الشيخ أوضح أبرز ما يميّز النسخة الحالية من “موسم الرياض”، لافتاً إلى أنها تضم 15 منطقة، تختص كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي منفرد، ومن أهمها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أميركا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في “موسم الرياض 2022” أول افتتاح لها، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات للمرة الأولى في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.