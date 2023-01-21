حفلة بيونسيه في دبي: لا تصوير ولا هواتف نقالة

حظرت إدارة فندق “أتلانتيس ذا رويال” التقاط الصور أو الفيديو خلال حفلة المغنية العالمية بيونسيه مساء اليوم السبت.

وأبلغت إدارة فندق “أتلانتيس ذا رويال” الحضور بأن حفلة بيونسيه تبدأ الساعة 7,30 مساء بتوقيت دبي بعشاء تليه الحفلة الاستعراضية الرئيسية، ونبهتهم إلى أن التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو ممنوع في هذه الحفلة الخاصة للحفاظ على خصوصية المغنية العالمية، ودعتهم إلى وضع هواتفهم النقالة في حقيبة مخصصة لهذا الغرض.

لقطات من حفل بيونسية في افتتاح فندق “أتلانتيس ذا رويال” حفلة بيونسيه بدأت الساعة 7,30 مساء بتوقيت دبي- نشرت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات https://t.co/E6HK1K9jZr pic.twitter.com/I0wQCErAAT — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) January 22, 2023

وقد وجهت بيونسيه دعوة إلى عدد من وسائل الاعلام والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لحضور استعراضها الغنائي في دبي جاء فيها: “بيونسيه تدعوك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع حيث تصبح أحلامك وجهتك. أنت وضيف مدعوون إلى حفلة غنائية مثيرة تتضمن الاستمتاع على شاطئ البحر، وتجارب خاصة بما في ذلك تذاكر الطيران على درجة الأعمال، والنقل البري من الدرجة الأولى، وأماكن الإقامة من الدرجة الأولى في فندق أتلانتيس ذا رويال”.

ويقتصر حضور الحفلة على أصحاب الدعوات الخاصة، حيث ستؤدي أحدث أغانيها في استعراض فني هو الأول للمغنية العالمية منذ عام 2018.

وستقدم بيونسيه عرضاً أمام جمهور من كبار الشخصيات مقابل 24 مليون دولار وفق تقرير “ذا صن”، خلال احتفال يشهد إضاءة الألعاب النارية السماء فوق جزيرة “النخلة جميرا” الشهيرة على شكل شجرة اصطناعية في المدينة

وسيتعين على الضيوف دفع ما معدله 1000 دولار في الليلة للإقامة في إحدى غرفه. ويحتوي الفندق أيضاً على أكثر من 100 جناح حصري، ويبلغ سعر الجناح العلوي 100 ألف دولار في الليلة.

(نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حفل بيونسية وهذه واحدة منها)

وتأمل دبي و”كيرزنر إنترناشونال” أن يجسد الافتتاح التاريخي للفندق الفخم، الذي كلف بناؤه حوالي 1.5 مليار دولار، ازدهار الإمارة منذ ظهورها كملاذ آمن خلال وباء “كوفيد-19” حيث لجأ إليها الكثير من الأغنياء هرباً من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى من العالم.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “أصبحت دبي الآن في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2009. هناك تشدد في اللوائح التنظيمية لسوق العقارات، فقد أدخلت الإمارات العربية المتحدة قوانين جديدة للحد من المخاطر النظامية”.

وتم تصميم الفندق على شكل كتل “ليغو” متداخلة، ويضم 44 جناحاً مع أحواض سباحة لا متناهية، بالإضافة إلى جناح في الطابق 22، وعرض نافورة تنفث النيرا ، ومطاعم طهاة مشهورين وأكبر حوض مائي لقناديل البحر في العالم. وتم بالفعل بيع 231 وحدة سكنية فاخرة للغاية في المبنى.