حفلات فوق السحاب بـ 195 ألف دولار توفرها فنادق دبي

تتجه مجموعة «فايف للفنادق والمنتجعات» لترتيب حفلات فوق السحاب، على متن طائرتها الخاصة التي تتسع لـ16 شخصاً، بتكلفة 195 ألف دولار لكل رحلة، في أسلوب جديد للخدمات المتفردة التي توفرها فنادق دبي، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وستكلف الرحلات على متن الطائرة نحو 13000 دولار إلى 14000 دولار لكل ساعة من وقت الرحلة، ولا تشمل تكاليف النقل المختلفة؛ ما يعني نحو 195000 دولار لرحلة ذهاباً وإياباً، بين لندن ودبي، بنحو 12000 دولار لكل شخص في رحلة كاملة، ما يعادل تقريباً تذكرة على الدرجة الأولى على طيران الإمارات

ولا تقتصر الرحلات الجوية على نزلاء الفندق فقط، بل يمكن لأي شخص حجز الطائرة لرحلة تصل إلى 12 ساعة.

وتم تصميم الطائرة بحيث توفر إمكانية إقامة الحفل بكل مظاهره، من رقص وأضواء.

وتتجه مجموعة «فايف غلوبال هولدينغز»، المؤسسة لفنادق ومنتجعات فايف، لأن تصبح في حد ذاتها مؤسسة في مجال الترفيه، ويمتلك مؤسسها ورئيسها التنفيذي الطائرة.

ويُعرف فندقها الأول «فايف بالم جميرا»، بأنه أحد أكبر فنادق الحفلات في المدينة، ويستضيف بانتظام منسقي أغاني نجوم لحفلات الشاطئ، بجانب برامج ترفيهية أخرى.

ويمتلك عدد مختار من الفنادق طائرات خاصة، ولكن لأغراض لوجستية، وليس للحفلات: يمتلك مشغلو رحلات السفاري الأفريقية الفاخرة أساطيل من الطائرات الصغيرة للوصول إلى وجهات بعيدة للغاية، بينما يقوم البعض في جزر المالديف بتشغيل طائرات لنقل الضيوف إلى الجزر النائية.

ويمتلك منتجع “أورورا أنجيلا” Aurora Anguilla الفاخر طائرة لتوفير مرور أسرع للضيوف من جنوب فلوريدا أو مدينة نيويورك، ويستخدم أيضا لاستيراد العناصر الضرورية إلى الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه، حيث يكون الشراء المحلي محدوداً.

وفي الوقت نفسه، عرضت فنادق مثل أمان وفور سيزونز رحلات بطائرات خاصة، لكنها رحلات تستغرق بضعة أسابيع في كل مرة، وليست مجرد وسيلة نقل، مع الخدمات اللوجستية التي ينظمها مشغلو الطرف الثالث.

وقال دومينيك بوسكيت، مدير الفريق في شركة تأجير الطائرات الخاصة “ويلو جيتس” Welojets “بالنسبة لنوع الطائرة، بالنظر إلى أن لديها ترتيبا لكبار الشخصيات في الداخل، أود أن أقول إنه سعر جيد للغاية”.

وقال كريستوفر ماريش ، المؤسس المشارك لشركة “ماي سكاي” MySky ، وهي شركة برمجيات لشركات طيران الأعمال إن التكلفة تضعها بين طائرة إيرباص ذات مقصورة أكبر – والتي يتم تقديمها مقابل 15000 دولار إلى 20000 دولار في الساعة – وطائرة أصغر من “جلفستريم” أو “بومباردييه معروضة مقابل 12000 دولار إلى 14000 دولار في الساعة.

وتعتبر خدمة الطائرات الخاصة أحدث توسع خارج الفنادق للعلامة التجارية “فايف” ، التي تم تأسيسها في عام 2017. وافتتحت الشركة هذا العام استوديو تسجيل في فندقها فايف نخلة جميرا وبدأت شركة تسجيل بالشراكة مع مجموعة وارنر الموسيقية.

وستكون الخطوة التالية يختا يحمل علامة تجارية للحفلات البحرية الضخمة. مرة أخرى، تقدم العلامات التجارية للفنادق الفاخرة مثل ريتز كارلتون أجواء مختلفة عن الرحلات البحرية.