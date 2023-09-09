حفلات تايلور سويفت تحفّز الاقتصاد العالمي بـ 5 مليارات دولار

قدرت شركة تحليلات اقتصادية مساهمة تقارب 5 مليارات دولار من حفلات تايلور سويفت فيما كشف مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هذا الشهر أن جولة تايلور سويفت ساعدت في تعزيز السفر والسياحة في المنطقة، وهو تقييم قدمته أيضًا العديد من المدن الأمريكية الأخرى فيما يتعلق بحفلات الموسيقي التي تحظى بشعبية واسعة، بعد قيام نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت في جولة حفلات موسيقية حققت إيرادات قياسية.

وقدرت شركة أبحاث السوق كوستشن برو QuestionPro الشهر الماضي أن جولتها يمكن أن تساعد في إضافة 5 مليارات دولار إلى الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس فرع المصرف المركزي الأمريكي في نيويورك في مقابلة على تلفزيون «بلومبيرغ»: «إن ثمة أثراواضح لعامل تايلور سويفت في الإنفاق الاستهلاكي، لأن الناس كانوا ينفقون على الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة». ويُتوقع أن تصل إلى مليار دولار إيرادات.

جولة تايلور سويفت التي بدأت في مارس/ آذار الفائت في الولايات المتحدة والمكسيك، وتشمل 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل. وستواصل حفلاتها في الأرجنتين وأوروبا وآسيا وأستراليا وكندا حتى نهاية العام المقبل.

وفي يونيو حققت الفنادق معدلات إشغال غير مسبوقة بالتزامن مع حفلة سويفت.

This just in! ?



Chicago set its new all-time record for total hotel rooms occupied!



Thanks to three nights of Taylor Swift, the ASCO Annual Meeting, the James Beard Awards and more.



This isn’t just post-pandemic–we had more rooms filled than ever in Chicago’s history! pic.twitter.com/OqEGB3ZB2C — Choose Chicago (@ChooseChicago) June 7, 2023

وبعد توقف جولة نجمة البوب وهي باسم “إيراس تور” في فيلادلفيا في مايو، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو أحد البنوك الإقليمية الـ 12 التابعة للاحتياطي، إن السياحة في المنطقة استمرت في إظهار نمو طفيف. “على الرغم من تباطؤ انتعاش السياحة في المنطقة بشكل عام، فقد برز أن شهر مايو كان أقوى شهر لإيرادات الفنادق في فيلادلفيا منذ بداية الوباء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفق الضيوف لحفلات تايلور سويفت الموسيقية في المدينة. “، وفقا لما أورده الاحتياطي الفيدرالي في كتاب تنشره البنوك الإقليمية لتبادل المعلومات حول حالة الاقتصاد.

وأعلن مكتب السياحة والمؤتمرات في شيكاغو الشهر الماضي أن المدينة سجلت رقماً قياسياً لغرف الفنادق المشغولة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى حفلات تايلور سويفت الثلاث التي بيعت تذاكرها بالكامل في سولدجر فيلد.