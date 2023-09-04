حفر ثغرة في سور الصين العظيم.. واعتقال المتسبب

قالت وسائل إعلام حكومية في الصين، إن الشرطة احتجزت شخصين بعد اتهامهما بإتلاف جزء من سور الصين العظيم، في مقاطعة شانشي الشمالية، باستخدام حفار.

ونقلت سي إن إن الأمريكية نقلا عن CCTV الحكومية الصينية أن السلطات في مقاطعة يويو تلقت تقريرًا في 24 أغسطس بوجود ثغرة في السور في بلدة يانغكيانهي.

وبعد التحقيق، اكتشفت الشرطة أن رجلاً يبلغ 38 عامًا وامرأة (55 عامًا) استخدما حفارًا لكسر السور من أجل إنشاء اختصار للمرور من خلاله، مما تسبب في “أضرار لا يمكن وصفها” على نزاهة وسلامة هذا الجزء من السور، حسبما ذكرت القناة.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق ما زال جاريًا.

المنطقة المعروفة باسم السور العظيم الـ 32 هي واحدة من الجدران وأبراج المراقبة الكاملة المتبقية التي يعود تاريخها إلى الفترة بين عامي (1368-1644)، وتم تسجيلها ضمن الآثار الثقافية على مستوى المقاطعة.

جدير بالذكر أن اليونسكو صنفت سور الصين العظيم كموقع تراث عالمي في عام 1987.