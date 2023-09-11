أعلنت وزارة التعليم المصرية، حظر النقاب في مدارس مصر، وذلك ضمن عدة إجراءات استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، في الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، إنه تم حظر النقاب في المدارس، وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياري.

واشترطت الوزارة في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها -النقاب- ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك.

وتابعت: “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.

وحسب تقارير صحفية مصرية فإن الوزارة وجهت في تعليمها للمديريات التعليمية التابعة لها، بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

ولفتت الوزارة إلى أنه “لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته”.

وأكدت وزارة التعليم المصرية أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسري على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

متى يبدأ العام الدراسي 2023-2024 في مصر؟

ويبدأ العام الدراسي الجديد في مصر 30 سبتمبر المقبل.

ويستمر العام الدراسي في مصر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة لغات.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.