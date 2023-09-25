مويضي المطيري by مويضي المطيري

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حظائر معلقة حديثة لتربية الأغنام في السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

جددت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، التأكيد على ضرورة مراعاة ضوابط تربية الأغنام والماشية.


وأضافت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحفاظ على صحة أمهات الأغنام والماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية، فضلا عن تقليل الأمراض وتحييد العدوى.



وأكملت، أن الحظائر المعلقة الحديثة تضمن مزيدا من الرعاية الصحية، وتحسين الإنتاجية بعد الولادة مباشرة وتتضمن العديد من المزايا منها الحفاظ على صحة الأمهات بتوفير بيئة جافة لها بعد الولادة.


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