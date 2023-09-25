حظائر معلقة حديثة لتربية الأغنام في السعودية

جددت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، التأكيد على ضرورة مراعاة ضوابط تربية الأغنام والماشية.





وأضافت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحفاظ على صحة أمهات الأغنام والماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية، فضلا عن تقليل الأمراض وتحييد العدوى.





وأكملت، أن الحظائر المعلقة الحديثة تضمن مزيدا من الرعاية الصحية، وتحسين الإنتاجية بعد الولادة مباشرة وتتضمن العديد من المزايا منها الحفاظ على صحة الأمهات بتوفير بيئة جافة لها بعد الولادة.





الحفاظ على صحة أمهات #الأغنام و #الماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية#رعاية_الحيوان#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/KXFpU9dU4V — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) September 25, 2023