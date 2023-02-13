حدثت 2724 هزة ارتدادية عقب الزلزالين الرئيسيين ووصل عدد الضحايا في تركيا إلى 31 ألفا و643 شخصا وفي سوريا بلغ عدد الضحايا 8500 شخصا في حصيلة اليوم الأثنين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد“، الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الفائت، إلى 31 ألفا و643 شخصا بحسب وكالة الاناضول، فما وصل عدد الضحايا في سوريا إلى 8500 بحسب ما أعلنه مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان.

وفي تركيا أوضحت آفاد في بيان ، أن ألفين و724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات. وأضاف البيان أنه تم إجلاء 158 ألفا و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال. وأشار إلى مواصلة 35 ألفا و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفت إلى وجود 9 آلاف و793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​