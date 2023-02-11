السعودية، حصر إدارة المستشفيات على السعوديين فقط

نشرت صحيفة أم القرى تفاصيل تعديلات نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتم قصر إدارة المستشفيات على السعوديين والاستعانة بالأجنبي في الإشراف ، و أن تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه تضمن الاشتراطات المطلوبة في مالك العيادة، واشترط التعديل الجديد في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً ، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
تفاصيل التعديل وشروط المشرف
- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه.
- يشترط في المشرف ٣ اشتراطات، أولها أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمّع.
- أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أوغيرهما.
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- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض،
- وأن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- وأوجب التعديل (في جميع الأحوال) أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
- أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- تُقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.