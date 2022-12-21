حصريا لـ”أريبيان بزنس” رئيس هيئة البريد المصري: نافذة جديدة للتجارة مع إفريقيا في 2023.. وأرباحنا وصلت 4 مليارات

خاص لأريبيان بزنس – محمد ناقد، القاهرة – قال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية المصرية للبريد، إن عام 2023 سيشهد انطلاق بوابة إيكوم إفريقيا ECOM Africa على الإنترنت، للتجارة بين مصر وإفريقيا.

وأوضح خلال تصريحات حصرية لـ”أريبيان بزنس” أن عام 2023 سيشهد انطلاق بوابة “إيكوم إفريقيا” للتجارة بين مصر وإفريقيا، مضيفا أن البوابة ستساعد وستستفيد من كبار المستثمرين في التجارة الإلكترونية مثل “أمازون” و”علي بابا”، لتنشيط التجارة بين مصر وإفريقيا.

وقال فاروق إن نجاح التجارة الإلكترونية في مصر يعتمد على البريد المصري، باعتبار أنه الجهة التي تمتلك الأسطول الأكبر لنقل الطرود والبضائع داخل مصر، وبالتالي فإنها أكثر الجهات تأهلا لذلك.

استكمال لنجاح “وصلها”

ويعد التفكير في إيكوم إفريقيا هو استكمال لنجاح تطبيق “وصّلها” داخل مصر، الذي أطلقه البريد المصري على متاجر الهواتف المحمولة.

التطبيق يدعم صغار المنتجين، بنقل وتوصيل أي سلعة داخل مصر خلال 24 ساعة، فمن خلاله يسجل العميل بياناته وبيانات البضائع التي يرغب في توصيلها، ويتسلمها أسطول البريد وينقلها.

وخلال عملية النقل يستطيع العميل تتبع بضاعته إلى أين وصلت من خلال التطبيق، وبعد أن تصل، يُحَصل مندوب البريد ثمنها، ويضعه في حساب العميل.

وأوضح شريف فاروق أن بوابة إيكوم إفريقيا ستتيح لصغار المنتجين المصريين الذين يستخدمون الآن “وصلها” أن يسوقوا بضائعهم ويصدروها بسهولة إلى إفريقيا، عبر أسطول البريد المصري.

ودائع بـ300 مليار واستثمارات واسعة

البريد المصري ليس مجرد جهة اتصالات ونقل، بل تحول إلى واحد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، خاصة وأن لديه واحدة من أعرق الخدمات الائتمانية في مصر، فهو أول من أطلق خدمة “دفتر التوفير” منذ أكثر من 100 عام.

من خلال هذه الخدمة فإن البريد الآن لديه ودائع تفوق 300 مليار جنيه مصري، يستثمرها في نشاطات مختلفة.

وتدير هذه الاستثمارات شركة البريد للاستثمار التي أسستها هيئة البريد، حسبما يوضح شريف فاروق، لافتا إلى قيام تحالف مع بنك الاستثمار القومي المصري، للتسويق لصناديق الاستثمار من خلال مكاتب البريد المصري التي تغطي كافة أنحاء مصر، حتى المناطق الحدودية منها.

وأوضح فاروق أن المستثمر الصغير في البورصة لا يملك الآليات أو ربما الخبرات الكافية للتعامل معها منفردا، ويحتاج إلى من يدرس الأمور ويقدر المخاطر، وهو ما تفعله الصناديق نيابة عنه، والبريد المصري ينقل إليه هذه الصناديق في كل مكان بمصر.

طفرة ربحية

هذه الأنشطة حققت لهيئة البريد المصري طفرة ربحية في العامين الأخيرين، حيث وصلت أرباح البريد إلى 4 مليارات جنيه، بعد أن كانت مليارين فقط، بحسب فاروق.

البريد أيضا داعم كبير لخدمات الدولة المصرية الرقمية، وعلى رأسها خدمات بوابة مصر الرقمية، كالشهر العقاري والخدمات المرورية عن طريق البريد الذي يوصل الشهادات والوثائق إلى المواطن دون أن الذهاب لمكاتب الحكومة، بعد أن يطلبها عبر بوابة مصر الرقمية.