حصة الشقق السكنية 45 % من اجمالي مبيعات عقارات دبي في 2022

أشار تقرير حديث عن أداء سوق عقارات دبي خلال العام 2022 إلى استحواذ الشقق السكنية على ما يقارب 45 % من اجمالي مبيعات عقارات دبي في 2022 والتي بلغت 265.5 مليار درهم.

ويلفت موقع “المصدر العقاري” أن أداء سوق عقارات دبي خلال العام 2022 يؤكد النتائج القياسية التي تم تحقيقها على كافة مستويات القطاع، حيث سجلت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال العام الماضي نمواً بنسبة 107 % في اجمالي قيمة المبيعات و 75 % نمواً بعدد صفقات البيع مقارنة بالعام 2021.

وأظهر تحليل أجراه الموقع لبيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي حول مبيعات الشقق السكنية، أن العام 2022 سجل 63367 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 121.5 مليار درهم، ما يعادل 33 مليار دولار، مقارنة بـ 36170 صفقة بقيمة 58.7 مليار درهم في 2021، ما يعادل 15.9 مليار دولا، فيما شهد العام 2020 تسجيل 205012 صفقة بقيمة 24.9 مليار درهم، أما 2019 فسجل 24443 صفقة بقيمة 32 مليار درهم.

واستحوذت الشقق السكنية على ما يقارب 45 % من اجمالي مبيعات عقارات دبي في 2022 والتي بلغت 265.5 مليار درهم.