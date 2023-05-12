مؤسسات دولية تقترب من شراء حصة في الشركة المصرية للاتصالات

أكد تقرير مساء أمس الخميس أن مؤسسات دولية ستكون ضمن مجموعة مستثمرين محليين وأجانب سيستحوذون على حصة تقدر بنحو 9.5 بالمئة من الشركة المصرية للاتصالات؛ أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة “المال” المصرية، نقلاً عن مصادرها، أن الصفقة التي ستتم وفقاً لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة المصرية بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.

وتلجأ البنوك إلى آلية (book building) لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب في الحصة المعروضة مع وضع نطاق سعري معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

وكشفت نسخة إعلان ومنشور البيع المعجل أن إجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10 بالمئة منها 9.5 بالمئة لمستثمرين مؤهلين و0.5 بالمئة لموظفي الشركة.

النطاق السعري

حددت تفاصيل الصفقة نطاقاً سعرياً للسهم يتراوح بين 22.22 إلى 27.16 جنيه، فيما سيكون كل من بنك الاستثمار الأهلي فاروس وسي آي كابيتال مستشاري الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع وفقاً للمستند أن يفتح نظام سجل الأوامر للصفقة في تمام الساعة الثالثة مساء (أمس) الخميس على أن يتم غلقه في تمام السابعة مساء في اليوم نفسه، بينما سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة يوم الأحد المقبل 14 مايو/أيار 2023، وستتم التسوية بنظام T+1 يوم الإثنين المقبل 15 مايو/أيار 2023.

وتستهدف الحكومة المصرية بيع أصول مملوكة لها بقيمة ملياري دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقاً لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً.

وكانت الحكومة المصرية أرجأت صفقة بيع 10 بالمئة من الشركة المصرية للاتصالات -التي تملك فيها نسبة 80 بالمئة من أسهمها- عقب انخفاض التقييمات.

والشركة المصرية للاتصالات هي أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وتعمل منذ أكثر من 160 عاماً، وتمتلك حصة 45 بالمئة من شركة فودافون مصر.

وكانت بلومبرغ ذكرت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن قطر تجري محادثات لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر مع تحسن العلاقات بين البلدين، وقد يشتري جهاز قطر للاستثمار 20 بالمئة من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قطر، التقى خلالها رجال أعمال قطريين لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الأرباح

على صعيد منفصل، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة المصرية، في مارس/آذار الماضي، عن ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 54 بالمئة في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 3 مليار جنيه.

وقفزت الإيرادات الاجمالية في الربع الأخير من العام 2022 بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 12 مليار جنيه، بدعم من إيرادات وحدات التجزئة.

وخلال العام 2022، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الضرائب 9 بالمئة مقارنة بالعام 2021 إلى 9.2 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع إيراداتها الاجمالية المجمعة بنسبة 19 بالمئة إلى 44.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2021.