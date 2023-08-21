مويضي المطيري by مويضي المطيري

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العبار : خطط لزيادة حصة السعودية من إجمالي أعمال “إعمار”

النمو الكبير في المملكة يدعم الاقتصاد عربيا

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشف مؤسس شركة “إعمار العقارية“، محمد العبار، عن خطط لزيادة الاستثمارات العقارية للشركة في السعودية خلال الفترة المقبلة، ورفع حجم الاستثمارات في المملكة بعد النهضة القوية والسريعة في الاقتصاد السعودي.

وأكد مؤسس شركة إعمار العقارية أن النمو الكبير في المملكة يدعم الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل، موضحا: “أعمال إعمار تتأثر إيجابيا ببخطط التحفيز والزخم الاقتصادي الكبير في السعودية”.

وقال العبار إن أعمال “إعمار” في السعودية تمثل نحو 10% من أعمال المجموعة، في مقابلة مع “العربية”.

وأوضح أن أغلب استثمارات المجموعة ترتكز في دبي وهناك كذلك المملكة العربية السعودية والهند وتركيا ومصر.

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