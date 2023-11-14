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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حصاد أول أيام معرض دبي.. توقيع عقود 224 طائرة بوينغ

استحوذت شركتا طيران الإمارات، وفلاي دبي، على أكثر من 69.8% من الطلبيات المؤكدة، بواقع 95 طائرة لطيران الإمارات، و30 طائرة لفلاي دبي.

فريق التحرير by فريق التحرير
بوينغ

وقع عملاق صناعة الطائرات الأمريكي “بوينغ” عقود بيع 179 طائرة كطلبيات مؤكدة لعدد من شركات الطيران الدولية، إضافة إلى عقود بيع 45 طائرة ضمن خيارات الشراء، وذلك في أول أيام معرض دبي للطيران 2023.

ولم يعلن منافس بوينغ الرئيسي، عملاق الصناعة الأوروبي “أيرباص”، عن أى صفقات في أول أيام المعرض.

واستحوذت شركتا طيران الإمارات، وفلاي دبي، على أكثر من 69.8% من الطلبيات المؤكدة، بواقع 95 طائرة لطيران الإمارات، و30 طائرة لفلاي دبي.

طيران الإمارات

وقعت شركة طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، عقود لشراء طائرات من شركة “بوينغ” الأمريكية، قيمتها (191 مليار درهم) 52 مليار دولار، وجاءت كالتالي:

 55 طائرة إضافية بوينج 777-9.

35 طائرة 777-8 ليرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات من طائرات 777X  إلى 205.

  5 طائرات بوينغ 787 دريملاينر ليرتفع عدد طلبياتها من هذا النوع إلى 35 طائرة، منها 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

 202 محركا إضافيا من طراز  GE9X لتشغيل الأسطول الجديد من طائرات 777X، ليصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات من محركات GE9X إلى 460 وحدة.

فلاي دبي

 وأعلنت فلاي دبي، وشركة بوينغ الأمريكية، عن صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليار دولار.

صن إكسبريس

كما أعلنت شركة “صن إكسبريس”، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية، ولوفتهانزا عن طلب لشراء 45 طائرة من طراز 737 ماكس، مع خيارات وحقوق لشراء 45 طائرة أخرى من نفس النوع.

الخطوط الملكية المغربية

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية، لشركة بوينغ، بطلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، لتوسيع شبكتها طويلة المدى، وتشغل الخطوط الملكية المغربية، حاليا 9 طائرات دريملاينر.

الخطوط الملكية الأردنية

أعلنت بوينغ، أن الخطوط الملكية الأردنية تقدمت بطلبية لشراء 4 طائرات من طراز 787-9 دريملاينر، لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض.

وأكدت الناقلة الأردنية خلال معرض دبي للطيران، طلبية سابقة لشراء طائرتين من طراز 787-9، ليصل إجمالي العدد التراكمي من هذا الطراز إلى 6 طائرات.

وتتوقع بوينغ، وجود حاجة متزايدة للطائرات ذات البدن العريض في الشرق الأوسط، مع استمرار نمو طلب الركاب في المنطقة بين المراكز السكانية الرئيسية.

كما تتوقع بوينغ تسليم 3.025 آلاف طائرة تجارية جديدة في المنطقة بحلول عام 2042، سيكون نصفها تقريباً من الطائرات ذات البدن العريض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...