حسين سجواني: هناك المزيد من مراكز التسوق المجتمعية بعد افتتاح داماك مول

مع افتتاح داماك الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي “داماك مول” تتكشف خطط داماك لمزيد من التوسع بقطاع التجزئة، وترى أن هنالك فرصا ضخمة للاستثمار في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، لا سيّما في مراكز التسوق المجتمعية التي تقع ضمن المجتمعات السكنية الرئيسة التي تجذب السكان للتسوق والترفيه والأنشطة المجتمعية، حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك أكد في حوار مع أريبيان بزنس نجاح توجه داماك لافتتاح المزيد من المراكز التجارية المجتمعية بمناسبة افتتاح داماك مول ثاني مركز تجاري لها وهو الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي في مجتمع داماك هيلز، مع خطط للشركة بافتتاح مركز تجاري ثالث قريبا في مجمّع داماك لاجونز بالقرب من مجمّع داماك هيلز.

ولفت رئيس مجلس إدارة داماك ردا على سؤاله عن عوامل الجذب وفرص النمو لهذه المراكز التجارية، بأن الجاذبية بمولات كهذه تكمن في أجواءها الهادئة التي تريح السكان من عناء التوجه لمراكز تجاري مزدحمة ومن عناء ركن السيارة، كما أنها تلبي حاجة سكان المنطقة السكنية المجاورة من خلال تقديم مزيج متكامل لاحتياجاتها.

وبالاستفسار عن سبل تأمين مقومات الاستدامة والجذب لإقبال السكان على هذه المراكز، أكد حسين السجواني قائلا:” ستقدم دماك أنشطة مثالية تلائم المواسم التي تجذب السكان فضلا عن تنظيم أنشطة وفعاليات مدروسة تجعل من هذه المولات محطة تلاقي ومتعة لأفراد العائلة والسكان.”

يذكر أنه من المتوقع أن يحقق قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% ليصل حجم القطاع إلى 370 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لبيانات “ألبين كابيتال”.

ويأتي تصريح مؤسس داماك لأريبيان بزنس بمناسبة افتتاح داماك مول، وهو ثاني مركز تسوق لداماك بعد داماك هيلز 2 مول.

يقع المول في مجتمع داماك هيلز، ويضم علامات تجارية عالمية شهيرة، بما في ذلك 30 متجر تجزئة و10 منافذ للمأكولات والمشروبات.