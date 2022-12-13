حسين الجسمي: بشرة خير..الفنان الإماراتي يدخل “العش الذهبي”

قوم نادي ع الصعيدي.. وابن أخوك البور سعيدي والشباب الاسكندراني، وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال.. كي نهنئ جميعا الفنان حسين الجسمي بزواجه.. دي بشرة خير.

احتفال

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه في حفل حضره الأهل والأصدقاء والأقارب:

نشر الجسمي تغريدة عبر حسابه على تويتر معلناً الخبر

قال الجسمي في تغريدته : “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

أعلن عن هذا الخبر في البداية، مدير أعمال الفنان الإماراتي ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً: ” أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

أسعد اللحظات

ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده.. والإماراتية يا ما كادوا العدا..وبالنسبة لنا أسعد اللحظات.. نشوف حبايبنا في الإمارات في هنا وسرور.. دي بشرة خير.

تهنئة

وعقب إعلان الجسمي عن زواجه، تحول حسابه على تويتر إلى لوحة من التهاني سواء من الجمهور أو نجوم الفن في العالم العربي، ومن أبرزهم:

الفنانة أحلام كانت من أوائل المهنئين، وشاركت تغريدة على تويتر تهنئه فيها

الفنانة أصالة

الفنان عبد الله الرويشد

الفنان محمد عساف

الفنان خالد سليم

الفنان عبد الله الوسمي